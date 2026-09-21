Кабинетът "Радев":

Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

21 септември 2026, 12:16 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

След като през миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза финансирането на полетите на Делян Пеевски с оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, изплуват любопитни имена на политици, свързани с фирми, печелещи поръчки в сектора през годините. Става въпрос за бивш кмет от ДПС, бивш депутат от "Има такъв народ" и доскорошен народен представител от ГЕРБ-СДС, съобщава разследващата медия BIRD.bg в серия от различни публикации, в които показва връзките.

Интересно е и "включването" на санкционирания по "Магнитски" бивш финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, който - според разследващото издание - е осигурил чрез своя фирма наем на помещение за компания, получавала обществен ресурс за пътни мантинели.

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Actualno.com направи проверки в Търговския регистър и успя да потвърди по-голямата част от връзките.

Пътят към бивш кмет на Минерални бани от ДПС и към бивш депутат от ГЕРБ

"А.Д.Холд" ООД, чийто управител е Димитър Петков, участва дейно в обществените поръчки, като е получила близо 53 милиона евро държавен ресурс (40 участия и 5 договора), плюс още над 80 000 евро от европейски фондове. До 2021 г. е взела над 8,6 милиона евро по договори през Агенцията по обществени поръчки (АОП). 

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Снимка: БГНЕС

До 2020 г. Димитър Петков е бил в борда и на "АБ" АД, показва справка в Търговския регистър по трите имена на управителя. "АБ" АД е едноличен собственик на капитала на "Базалт" ЕООД. До 2009 г. съдружник в това дружество е била Севгюл Мюмюн, съпруга на Орхан Мюмюн. Орхан Мюмюн е бивш кмет на хасковската община Минерални бани, издигнат от ДПС. Неговият мандат бе от 2007 до 2011 г., като по-късно бе заменен от Мюмюн Искендер.

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Друга връзка, която е индиректна и която BIRD.bg прави, е на "А.Д.Холд" ООД с фирмата "АЛФА Ц" ЕООД. Справка в Търговския регистър показва, че до 2009 г. в Съвета на директорите на "АЛФА Ц" е бил Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ-СДС в предишното, 51-во Народно събрание.

Връзки водят към бивш депутат от ИТН

Компанията "МЛГ" ЕООД също попада във фокуса на общественото внимание по казуса с мантинелите, тъй като е получила над 54 милиона евро по обществени поръчки чрез няколко договора. Тя е базирана в Перник и е еднолична собственост на Георги Манолов.

Справка в Търговския регистър показва, че до 2022 г. Манолов е бил в борда на "Хилс Инвестмънт" ЕАД. Преди това, от 2018 до 2021 г. в Съвета на директорите място е заемал Антон Адамов, бивш депутат от "Има такъв народ". Манолов е заел именно неговото място в борда по онова време.

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Владислав Горанов отново на фокус

Връзка, която BIRD.bg са открили и цитират, поставя в основата дружеството "КМВ-Системи за пътна сигурност" ООД, получило близо 55 милиона евро по обществени поръчки. То е базирано в Перник и е специализирано в производство и реализация на метални изделия за пътна сигурност. От 2014 г. се управлява от Владислав Димитров.

Снимка: Владислав Горанов, БГНЕС

Разследващото издание твърди, че компанията е наела помещение на фирмата на бившия финансов министър от ГЕРБ и настоящ депутат Владислав Горанов "Трилема Кансълтинг" ЕООД.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също цитира тази конкретна връзка миналата седмица. Горанов потвърди, че има такъв договор, но заяви, че имотът е отдаван на пазарен принцип за 1000 евро месечно и че всичко е било надлежно декларирано.

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Посланикът в ОАЕ, Пеевски и още твърдения

"Ние сме валидирали свързаността между посланика в ОАЕ и неговия баща с политически лица от различни партии и с фирмите, които участват в обществените поръчки за мантинелите", каза журналистът Димитър Стоянов от BIRD.bg на 21 септември в ефира на Нова телевизия относно разкритията за парите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски.

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства е собственик на авиокомпанията, за която се твърди, че е платила милиони евро за полетите на лидера на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, смятат от разследващата медия. Става дума за Илиян Йорданов, който е собственик на "Спектрум Еър" ЕАД. Предметът на дейност на дружеството включва извършване на редовен или чартърен въздушен транспорт, както и превоз на пътници и товари по редовни или чартърни авиолинии.

Информацията дойде на фона на твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, който обяви, че т.нар. "дружество касичка" е финансирало 36 полета на Пеевски на стойност над 5 млн. евро. По думите му - средствата са били отклонявани от договори за доставка на мантинели за пътищата. Според министъра основно четири фирми са изпълнявали обществените поръчки, а впоследствие договорите са били индексирани с над 150 млн. евро. Демерджиев също твърди, че дружествата имат връзки с политически фигури.

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