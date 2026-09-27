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Принцеса Даяна към брат си: Чарлз е влюбен в мъж!

27 септември 2026, 15:47 часа 204 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Принцеса Даяна към брат си: Чарлз е влюбен в мъж!

В мемоарите си "Лебедова песен: Даяна, моята сестра" брат ѝ граф Чарлз Спенсър, отправи сензационно твърдение относно сексуалната ориентация на крал Чарлз III и подкрепи слуховете за хомосексуалността му в новите си мемоари, повдигайки отново въпроса за сексуален скандал отпреди десетилетия, който кралската особа винаги е отричала. Мемоарите му са цитирани от "The Daily Beast".

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В книгата Спенсър си спомня разговор, в който сестра му му е казала, че иска развод. Той твърди, че първоначално я е предупредил да не взема импулсивно решение. Даяна обаче го убедила в правилността на избора си, заявявайки: "Съпругът ми е влюбен в камериера си".

Слухове и отричането им

Снимка: Getty Images

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В мемоарите си графът не посочва евентуалния любовник на Чарлз, но по-рано се е смятало, че това е дългогодишният му асистент Майкъл Фосет. Тази история датира от 1996 г., когато Джордж Смит, бившият камериер на Чарлз, твърди, че веднъж е бил изнасилен от асистента на принца. Самото изнасилване, твърди той, се е случило през 1989 г. Смит добавя още, че веднъж е бил свидетел на сексуален контакт между Чарлз и висш слуга.

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Чарлз отрече всички обвинения. Личният му секретар сър Майкъл Пийт, излезе с изявление, в което отрича твърденията, без да навлиза в подробности, и постави под съмнение надеждността на Смит като източник, заявявайки, че той "за съжаление страда от посттравматично стресово разстройство и в миналото е страдал от алкохолизъм", предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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