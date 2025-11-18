Пеевски задейства трикове за коледни пенсии

Лидерът на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - се загрижи за пенсионерите точно преди празниците. Той и парламентарната група на формацията му са поискали от финансовия министър Теменужка Петкова (ГЕРБ) правителството на Росен Желязков да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите в размер на 110 лв. Това би било с 10 лева повече спрямо 2024 година, посочват от пресцентъра на "ДПС-Ново начало".

"ДПС-Ново начало" даряват заплатите си

В ход, който мнозина биха описали като популистки, депутатите на "ДПС-Ново начало" са решили да дарят 12-ата си заплата за тази година като трансфер за сумата, "необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери", гласи още съобщението от пресслужбата на партията. То бе разпратено до медиите на 18 ноември.

Изпратено е и писмото с адресат Теменужка Петкова, което е подписано от Пеевски. В него никъде не е посочена точната обща сума от заплатите на депутатите на "ДПС-Ново начало" за декември.

Колко взимат депутатите?

Според действащия Правилник на Народното събрание възнаграждението на депутатите зависи от размера на средната заплата в обществения сектор и се актуализира на тримесечна база. Данните на Националния статистически институт показват, че за третото тримесечие на 2025 година тя е 2549 лв. Основното заплащане на народните представители възлиза на три пъти тази сума, или 7647 лева. Това практически са средствата, които получава всеки депутат, независимо от ангажиментите му в парламента.

Към нея се добавят и разходи, свързани с дейността на народните представители. Предвидени са и средства за покриване на транспортните им разноски, квартирни и дневни пари, осигуряване на наем за жилище при необходимост, добавки за научна степен (така например за докторска степен добавката е в размер на 10% от основната заплата), както и по 1% за всяка година прослужено време.

Депутатите могат да участват в комисии, за които се предвижда допълнително възнаграждение в зависимост от функцията, която изпълняват в тях – 35% върху основната заплата за председател на комисия, 25% върху основната за заместник-председател, 15% за член на комисия.

Общият брой на депутатите от групата на "ДПС-Ново начало" е 29.

Какво още пише Пеевски към Теменужка Петкова?

В писмото Пеевски припомня, че с правителствено постановление през декември 2024 г. бе предоставен допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване в размер на 33 100 000 лева за изплащане на коледни добавки на пенсионерите за съответната година. Тогава добавката беше по 10 лв. за пенсионери, на които пенсията или сборът на пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2024 г. бе в размер до 526 лв. – линията на бедност.

„Във връзка с гореизложеното предлагам за 2025 г. да бъдат изплатени коледни добавки на пенсионерите в размер на 110 лева, отчитайки годишната инфлация за 2025 г., и коледната добавка да бъде изплатена на пенсионери, на които пенсията или сборът на пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г. е в размер до 638 лв. включително“ – пак съгласно линията на бедност, но за настоящата година, пише Пеевски до финансовия министър.

Може ли да има коледни надбавки?

В контекста на критикувания проектобюджет за 2026 г. стана ясно, че тази година коледни надбавки за пенсионерите няма да има. От ГЕРБ през уикенда посочиха чрез бившия социален министър Деница Сачева, че големи отстъпки в бюджета не може да се правят. Предстои да видим как ще отговори на предложението Теменужка Петкова, която оглавява финансовото ведомство в кабинета "Желязков", който е подкрепян от "ДПС-Ново начало" в парламента, а партията на Пеевски дори вече участва в Съвета за съвместно управление.

Иначе от догодина средната пенсия става 541,20 евро, според проектобюджет 2026.