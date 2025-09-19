Борисов критикува Пеевски: Това е ранният Борисов (ВИДЕО)

"Никой от нас няма право да говори "Аз". "Аз съм гарант", "От мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Критика към Делян Пеевски е, да. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато то започне да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото - това е тежък нагатив. Това е може би ранния Борисов", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след вчерашните изяви Делян Пеевски, че е гарант за държава с главно "Д".

Борисов подчерта, че правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. "То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП", каза лидерът на ГЕРБ.

Според него е опасно, когато самочувствието се превърне в самонадеяност. Той визира освен Пеевски, така и лидери в

Защо не е участвал в гласуването по вота на недоверие

Борисов отговори и защо не е присъствал при гласуването на вота на недоверие.

"Аз казах отрицателен вот, че няма да дойда", каза Борисов. Попитан не е ли неуважително към кабинета, той отговори: "Много уважително даже".