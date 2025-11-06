"Не ми пука": Борисов каза, че ще е с Пеевски, докато има стабилно мнозинство (ВИДЕО)

"Сега искат да сложат Пеевски при мен и те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез Пеевски - аз ще го правя", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по адрес на ПП-ДБ и във връзка с преговорите за сваляне на санкциите по "Магнитски" и тези от Великобритания.

Той коментира и вчерашното писмо от британското посолство. "Благодаря на посланика, когото познавам лично, че всички лъжи, които ес говориха, че сме търгували тръби, газ, за да се свалят санкциите, се решиха. Ако трябва на някого да обясня нещо, че за разлика от другите аз никога не лъжа", каза Борисов.

Той заяви, че лично е разговарял с определени хора по темата за сваляне на санкциите по "Магнитски", като добави, че знае как се свалят санкции.

ПП-ДБ също са искали да паднат санкциите на Пеевски

Борисов обясни, че ПП-ДБ по време на сглобката също са искали да паднат санкциите на Пеевски.

Ето защо Борисов не е доволен, че Христо Иванов е напуснал парамента, а толкова неща, които са започнали заедно, се налага да ги обяснява.

"Дори си спомням как първо казваха, че трябва да паднат санкциите на майка му и на децата му на две стъпки, казваха, че на масата трябва да се раздели съдебната система между мен и тях и аз казах, че няма да участвам. Христо Иванов, Атанасов, всичките се събираха всеки ден. В интерес на истината Мария Габриел беше също и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", добави още Борисов.

Борисов заяви, че не е толкова далеч времето, в което колегите му от ПП-ДБ са говорили как Делян Пеевски се е поправил. "Не е далеч времето, в което, когато разговаряхме с президента Зеленски, стояхме заедно Петков, Пеевски и аз. Не е далеч времето, когато даваха пресконференции заедно за промяна на конституцията и маса закони", доабви Борисов.

Номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС

Борисов обяви, че Деньо Денев е бил предложение и по време на сглобката. "Той беше моето предложение, на Кирил Петков беше Петър Петров, а Тончев да остане като човек на президента", каза Борисов.

Попитан дали Антон Славчев ще бъде предложен за заместник-председател на ДАНС, Борисов бе категоричен, че това няма да се случи.

Стана ясно, че държавата работи активно с ЕК във връзка със замразените плащания, свързани с Комисията за противодействие на корупицята.