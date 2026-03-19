19 март 2026, 7:25 часа 958 прочитания 0 коментара
Петков vs Борисов: Делото влиза в съда

Днес Софийският градски съд ще гледа делото срещу бившия лидер на „Продължаваме Промяната“ и бивш министър-председател Кирил Петков. Той е подсъдим заради ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 година. Още: Арестите обсъждани на най-високо ниво? Полицай с показания по делото срещу Кирил Петков

Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления, извършени в качеството си на министър-председател. Очаква се дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата. В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.

Вчера европейският главен прокурор отрече да има общо с ареста на лидера на ГЕРБ преди 4 години. Ръководителят ѝ Лаура Кьовеши уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

Припомняме, че бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков се яви лично на 19 февруари в Софийския районен съд (СРС) за гражданското дело, което заведе срещу санкционирания за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Искът е за 5000 лв. - на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - за неимуществени вреди в резултат на публичните изказвания на Пеевски, съдържащи "неверни и позорящи обиди", по думи на Петков.

В изявлението му за заведеното дело, което той направи през пролетта на 2025 г., не се уточняваше кои точно изказвания на лидера на "ДПС-Ново начало" са посочени в иска.

Още през декември 2024 г. Петков заяви, че ще съди Пеевски и Делян Добрев от ГЕРБ заради обиди по негов адрес, включително твърдения, че употребява наркотици. "Никога не съм употребявал наркотици, аз съм баща на 3 деца и винаги съм ги учил, че наркотиците са един от най-лошите пороци", подчерта тогава Петков.

Той също обяви, че си е направил тест за наркотици във Военномедицинската академия, който показал, че е "чист".

Антон Иванов Отговорен редактор
