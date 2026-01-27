Кирил Петков в съда за ареста на Борисов

Първо за годината заседание по знаковото дело срещу Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" е обвинен в длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател. Петков е подсъдим за това, че през март 2022 г. е разпоредил арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов, без да има законови правомощия за това.

Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо четирима свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция.

През ноември миналата година съдът отложи заседанието по делото, защото защитата на Кирил Петков поиска да се запознае с всички 48 тома материали от досъдебното производство, след което те да бъдат приобщени по делото.

По досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.

В началото на 2025 г. Кирил Петков сам се отказа от имунитета си и обяви случващото се за действия на "жалки мафиоти".