Заради ареста на Борисов: Кирил Петков застана пред съда

Бившият премиер и депутат Кирил Петков се яви в Софийския градски съд на заседание по делото за ареста на Бойко Борисов. Той е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Прокурор по делото е Ангел Кънев.

ОЩЕ: Прокуратурата предявява обвинение на Кирил Петков за ареста на Борисов

Обвиненията

Кирил Петков е предаден на съд за това, че на 17 март 2022 г. в София в качеството си на премиер, е превишил властта си. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването" при Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона - арест на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Разпоредено е било още в жилищата на Борисов, Горанов и Арнаудова, да се извършат претърсвания и изземвания без разрешение на съответния съд и в тъмната част на денонощието, като по случая не са били налице основания за неотложност, твърди прокуратурата. Държавното обвинение твърди, че пак Кирил Петков е разпоредил на директора и на зам.-директора на ГДНП-МВР да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа лицата Борисов, Горанов и Арнаудова.

ОЩЕ: Адвокатите на Борисов поискаха смяна на съдията по делото с Петков

По досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.