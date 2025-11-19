Войната в Украйна:

Заради ареста на Борисов: Кирил Петков застана пред съда

19 ноември 2025, 10:47 часа 364 прочитания 0 коментара
Заради ареста на Борисов: Кирил Петков застана пред съда

Бившият премиер и депутат Кирил Петков се яви в Софийския градски съд на заседание по делото за ареста на Бойко Борисов. Той е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Прокурор по делото е Ангел Кънев.

ОЩЕ: Прокуратурата предявява обвинение на Кирил Петков за ареста на Борисов

Обвиненията

Кирил Петков е предаден на съд за това, че на 17 март 2022 г. в София в качеството си на премиер, е превишил властта си. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването" при Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона - арест на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Разпоредено е било още в жилищата на Борисов, Горанов и Арнаудова, да се извършат претърсвания и изземвания без разрешение на съответния съд и в тъмната част на денонощието, като по случая не са били налице основания за неотложност, твърди прокуратурата. Държавното обвинение твърди, че пак Кирил Петков е разпоредил на директора и на зам.-директора на ГДНП-МВР да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа лицата Борисов, Горанов и Арнаудова.

ОЩЕ: Адвокатите на Борисов поискаха смяна на съдията по делото с Петков

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
арест Бойко Борисов дело Кирил Петков
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес