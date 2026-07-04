Полетите на Пеевски: Излязоха още стотици с имена на бизнесмени и адвокати с офшорни фирми

Скандалът с полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски се разраства с данни за още стотици полети. До 2022 г., преди да се откаже от полетите с авиокомпании и да започне да използва частни самолети, името на санкционираният за глобална корупция де появява в 213 полета, основните от които са от и към Дубай за последните десет години, показват данни на "Извън ефир" и журналиста Николай Стайков.

Тези нови детайли включват основно полети с авиокомпании, каквито той е ползвал активно до началото 2022 година, след което преминава към чартърни (частни) полети. На 2 юли МВР изнесе справка за неговите полети от български летища за последните седем години, която показва че той е преминал към ползване на чартъри на по-малки самолети и основно до близки дестинации като Истанбул. МВР обяви за данни за 81 лица с такива общи полети с Пеевски, между които и конституционния съдия Десислава Атанасова на 5 април 2024 г.

С кого е пътувал?

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Според информацията най-честата дестинация на Пеевски е Дубай - общо 182 отделни полета между 2015 и 2022 година са по маршрута Виена-Дубай и обратно. Най-чест спътник на Пеевски - в общо 132 от тях - е Венцислав Чолаков, основна фигура в управлението на вече ликвидирания “Булгартабак холдинг”.

Чолаков е бивш изпълнителен директор на “Булгартабак” и управител на австрийската “БТ Инвест”, която държеше контролът върху собствеността на холдинга след приватизацията през 2011 г. По-късно тази собственост беше прехвърлена към дубайски фирми с неизвестен краен собственик. Схемата на собствеността е описана в много разследвания, особено след като стана ясно, че “Булгартабак” през 2014г. е получил един от големите заеми на държавната Българска банка за развитие (ББР) - кредит, който е необслужван от 2022 година.

Пеевски и Чолаков са пътували заедно общо 64 пъти по маршрута Виена-Дубай и 48 пъти Дубай-Виена. Най-много техни общи полети има между 2016 и 2018 година, когато приватизираният холдинг все още работи. Дейността постепенно приключва след продажбата на марките цигари на “Булгартабак” на “Бритиш-Американ Тобако” през 2017-та година. Следприватизационните ангажименти на холдинга за изкупуване на тютюн от български производители приключват през 2016 година.

Вторият по честота спътник на Пеевски е друг бизнесмен, свързан с тютюневия бизнес - Делян Денчев - с 64 общи полета. Името на Денчев се свързва с управлението на пловдивската фабрика “Юрий Гагарин” между 2013 и 2015 година. Заводът произвежда опаковки и филтри за цигари и е от ключово значение за дейността на целия холдинг. Името на Денчев изчезва от управлението на дружеството, когато неговата фирма “Комсо табако” е продадена на “НСН Инвестмънт” - дружество, в което Пеевски държи 90%, а майка му Ирена Кръстева - 10%.

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Данните на "Извън ефир" се потвърждават и от разследващия сайт BIRD.BG - по техни данни Чолаков и Денчев са станали и резиденти в Дубай, т.е. получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Луксозната 611 кв.м. вила, наета от Денчев, е в централен район, близо до британско училище и недалеч от "Палмата" - изкуствения остров Palm Jumeirah.

"Недалеч е и комплекса, в който се беше настанил бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. На "Палмата", както разкрихме когато там започнаха да падат ракети и дронове, има 10 вили на българи, сред които роднини на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис - Таки, Чочо Несебърския и други", твърдят още от "BIRD", позовавайки се на данните за собствениците и наемателите на имоти в Дубай, обработени от международното разследване “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ с участието на OCCRP, BIRD.BG и журналисти от 75 медии. Преди вилата с площ 611 кв.м. Денчев е наемал друга, по-скромна но не по-малко луксозна вила с площ 530 кв.м.

Още интересни имена

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Адвокатът на Пеевски Александър Ангелов, през чиято кантора, според МВР, са били купувани чартърните полети, е с 24 общи полета с Делян Пеевски. Пет полета от данните, с които "Извън ефир" разполага, са особено интересни. В тях с Пеевски пътуват както адвокат Ангелов, така и директора на Булгартабак Венцислав Чолаков.

И двете имена са част от описаните схеми в публикуван от BIRD.BG доклад на финансовото разузнаване на Лихтенщайн с данни за съмнителни финансови операции и пране на пари, в който са описани повечето фирми в управлението на "Булгартабак".

Техните общи полети са пет :

23 юли 2016 г., полет EK88, Цюрих-Дубай

19 август 2016 г., полет EK128, Виена-Дубай

1 февруари 2017 г., EK1, Дубай — Лондон (Хийтроу)

21 юни 2017 г., EK127, Дубай-Виена

2 април 2019 г., EK127, Дубай-Виена

Новите данни за полетите на Пеевски го свързват още по-силно с управлението на “Булгартабак” и внасят нова светлина по въпроса - кой стои зад австрийските, лихтенщайнски и дубайски фирми с индийски директори в регистрите на неговата собственост, пишат от изданието.