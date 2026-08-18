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Форум за демократично действие за общия десен кандидат: Тези, които нямат шанс, да отстъпят

18 август 2026, 12:01 часа 801 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Форум за демократично действие за общия десен кандидат: Тези, които нямат шанс, да отстъпят

На фона на очертаващите се тенденции в българската политика и реалната опасност страната да не получи президент, способен да осъществява необходимия баланс и публичен контрол върху изпълнителната власт, изборът на президент с ясен проевропейски и антикорупционен профил придобива критично значение. Нашият призив е прост: тези, които нямат реален шанс за победа, да поставят общия интерес над личната или партийна кандидатура и да подкрепят десния кандидат с най-голям резултат. Само така може да се избегне разпиляването на гласове.

С такава позиция излязоха от Форума за демократично действие, които коментираха казуса около избора на единен кандидат на демократичната общност.

Пътят към общ кандидат

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"През юни 2025 г. група свободни граждани призовахме за навременно усилие за излъчване на единен кандидат на демократичната общност за президентските избори през есента на 2026 г. Имаме и дата на изборите – 25 октомври, както и официални кандидатури. През есента на 2025 г. групата се разшири и прие името Форум за Демократично Действие (ФДД). Направихме съзнателен избор да не бъдем формална организация, за да запазим свободата си на действие и да работим за общата цел, без да се превръщаме в поредната политическа структура. Подкрепихме Кръглата маса на ДСБ през юли 2025 г., с която започна процесът за определяне на общ кандидат за президент на демократичната общност. През септември формулирахме публично целта си: „да намерим заедно пътя към успеха при издигане на общ кандидат и при спечелване на изборите за президент, но най-вече да укрепим взаимното доверие и солидарността на демократичните сили.“", уточняват от форума.

"Последваха срещи с граждани в Пловдив, Русе, Бургас, Перник, Благоевград, Стара Загора, Варна, Хасково и Търговище. Навсякъде видяхме енергия за промяна и желание демократичната общност да се яви единна на президентските избори. На 1 декември 2025 г. подготвихме и парафирахме с ПП-ДБ Споразумение за процедура по издигане на общ кандидат чрез предварителни избори. Подготвихме и необходимите анекси. Имахме и пълна техническа готовност за провеждането им през електронно приложение. Оставката на кабинета „Желязков“, предсрочните парламентарни избори и последвалата политическа динамика промениха съществено ситуацията. При новите обстоятелства провеждането на предварителни избори стана практически невъзможно", пише още в позицията.

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От ФДД заявяват, че никога не са имали нито правомощията, нито намерението да излъчват или регистрират смостоятелно кандидат за президент.

"Нашата роля беше друга - да предложим, заедно с партиите, подписали Споразумението, процедура, да създадем условия за единство и да съдействаме на политическите сили и гражданското общество за излъчването на общ кандидат. Затова и до този момент се въздържахме да заемаме позиция в полза на конкретен кандидат", пишат от ФДД.

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"Сега се ориентираме към наличната социология като ориентир за това кой от възможните кандидати има най-голям шанс да спечели изборите и да представлява демократичната общност. Нашият призив е прост: тези, които нямат реален шанс за победа, да поставят общия интерес над личната или партийна кандидатура и да подкрепят кандидата с най-голям резултат. Само така може да се избегне разпиляването на гласове", коментират от форума.

Позицията продължава така:

"ФДД изпълни ангажимента, който доброволно пое - да работи за създаването на условия за единство и за излъчването на общ кандидат в рамките на своите възможности и на обективната политическа ситуация.

Но пред нас остава по-голямата и дългосрочна задача, която формулирахме още в началото: укрепване на взаимното доверие и солидарността на всички демократични сили. По нея ще продължим да работим и след изборите на 25 октомври 2026 г.

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На самите избори всеки участник във ФДД ще избере сам най-добрия начин да подкрепи общия кандидат на демократичната общност.

На фона на очертаващите се тенденции в българската политика и реалната опасност страната да не получи президент, способен да осъществява необходимия баланс и публичен контрол върху изпълнителната власт, изборът на президент с ясен проевропейски и антикорупционен профил придобива критично значение.

Това е важно не само за здравето на българската демокрация, но и за сигурността, европейската ориентация и благоденствието на българските граждани.

ФДД ще вложи всичките си усилия и енергия за победата на единния проевропейски и антикорупционен кандидат на предстоящите президентски избори".

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Президентски избори президент президент Форум за демократично действие
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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