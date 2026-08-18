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"Ковачки е собственик на ТЕЦ "Бобов дол", без да е собственик": Опозицията внася законопроект за деолигархизацията

18 август 2026, 11:44 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ковачки е собственик на ТЕЦ "Бобов дол", без да е собственик": Опозицията внася законопроект за деолигархизацията

Правителството не се справя с деолигархизация и затова опозицията ще внесе наесен законопроект по темата. Това обяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов.

"Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Чичко-тревичко (Христо Коваки) и неговият неофициален холдинг Орион. В програмата на правителството не видях нищо за спиране на установените през годините схеми. В холдинга има няколко ТЕЦ-а, които са стратегически обекти за националната сигурност, но в същото време имат фиктивни действителни собственици. Нещо, което би трябвало да притеснява ДАНС, но явно всичко е точно", пише Божанов.

Проблемът със скритата собственост

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Той коментира казуса с ТЕЦ "Бобов дол". "Мажоритарен пакет има друго българско дружество, което пък от своя страна е притежавано от британско дружество без дейност. Това само по себе си е съмнително, но за включване на чуждестранни холдингови компании може да има и други причини. Само че действителният собственик до юли 2025 г. е Ерлин Мей Родригес от Белиз (но с гражданство от Сейшелите). След разкритията на Аникорупционния фонд се случват две неща - ТЕЦ Бобов дол подава заявление в Търговския регистър за заличаване на действителния собственик (допустимо заради една вратичка в закона за публично търгуемите дружества), а действителният собственик се сменя - от Ерлин Родризгез на Адриана Кристодулу - 26-годишна кипърска гражданка. Аз бих бил много любопитен дали ДАНС, които отговарят за стратегическия обект ТЕЦ Бобов дол (включен в ПМС 181), са извършили проверка с цел установяване на реалния действителен собственик", пише още Божанов.

Той уточнява, че това не е всичко - Ковачки има и застрахователно дружество и пенсионно дружество (ОЗК Застраховане и ПОД Топлина).

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"Моето обосновано предположение е, че служителите на ТЕЦ Бобов дол са задължени да ползват ПОД Топлина, ТЕЦ-ът се застрахова в ОЗК Застраховане. А документиран факт е, че ПОД Топлина инвестира в акции на ТЕЦ Бобов дол. В отчета за 2025 г. това са 4% от инвестициите на фонда или 14 милиона. И тук на помощ идва скритата собственост, защото в противен случай би имало ограничения - на ПОД Топлина няма да има право да инвестира в ТЕЦ Бобов дол, защото има забрана за инвестиране в лица с тесни връзки с дружеството. А при застраховането има специален режим на наблюдение на сделки в рамките на една група. Ковачки избягва това с помощта на Ерлин и Адриана - които верноятно са подписали я запис на заповед, я договор, с който практически са зависими от трети, скрит човек - а именно Ковачки. Такива практики показа разследването на АКФ", допълва Божанов.

Той обяви, че тъй като от опозицията не виждат управляващите да са дали конкретни заявки за този олигарх, в есенната сесия на парламента ще внесат законопроект, с който тези схеми да бъдат пресечени, а вратичките в законите - затворени.

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"Ако ще деолигархизираме - да деолигархизираме наистина", завършва той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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