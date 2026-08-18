Иво Христов има 750 000 евро, семействата на Копринков и Йотова също впечатляват

752 234 евро - такава сума декларира в пет свои банкови сметки Иво Христов, вицепремиерът "без портфейл" (т.е. без ресор) в правителството на Румен Радев. Една от тези сметки, в която има около 228 хил. евро, е в Белгия, а останалите са в България. Христов, който е журналист, преводач и бивш евродепутат от БСП, разполага и с шести банков акаунт, но в него е посочил, че има само 400 лева. Съпругата му Галя Горанова разполага с около 10 000 евро, става ясно от декларацията за имущество и интереси на вицепремиера, подадена тази година, но с данни към 2025 г.

През пролетта на миналата година Румен Радев, тогава като президент, назначи Иво Христов като член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Именно в това си качество настоящият високопоставен член на изпълнителната власт е подал годишната си имуществена декларация.

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В нея виждаме още, че двамата със съпругата му са вложили общо 24 178 лв. като инвестиции (около 12 360 евро). Те, както и декларираните пари по сметки, са обозначени като средства, получени от заплати (в случая със съпругата на Христов - и от рента).

Снимка: Скрийншот, БНТ

Иво Христов кара "Тойота Корола", купена през 2014 г. за 3000 лв. Съпругата му пък притежава половината от три ниви в село Алтимир, Община Бяла Слатина. Още от 1997 г. тя притежава и 50% от апартамент във Враца с площ 78 кв. м, а на негово име е посочен апартамент в София с площ 50 кв. м, купен през 2011 г. за 52 807 лева. Това ставаше ясно от предишната му декларация, подадена през 2025 г.

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Иво Христов е взел 77 680 лева бруто от заплатата си в КЗД за миналата година, което означава по 6473 лв. бруто на месец, или около 3300 евро.

Кариерата на Иво Христов: противоречията

Иво Христов завършва висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преводач е на множество романи. Автор е и на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г. Бил е журналист в RFI–България, в сп. Europe Magazine, издавано в Париж, в L'Europeo, в. "Сега", сп. "Тема", списанието за политически анализи A-specto. От 2002 г. е заместник-изпълнителен директор, а от 2003 г. – изпълнителен директор на телевизия ВВТ. Водещ е на „Малки истории“ по БНТ от 2012 г. През 2019 г. е избран за евродепутат.

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Преди това, през 2016 г., ръководи политическата и комуникационната стратегия на кампанията на Румен Радев за президент. От януари 2017 г. е началник на кабинета на тогавашния държавен глава в първия мандат на Радев. По това време се разрази скандал с негово участие - Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) официално потвърди, че той няма издаден допуск до класифицирана информация. Журналистически разследвания установиха, че изобщо не е подавал документи и не е преминавал през задължителната процедура за проучване за надеждност от службите.

Интересното е, че в качеството си на вицепремиер "без портфейл", отговарящ за ресорите „човешко развитие“ (образование, култура, спорт), правителството му възложи да координира връзката на Министерския съвет с държавните агенции, които пряко отговарят и боравят с допуска до класифицирана информация.

В последните дни той се замеси и в скандал, свързан със свободата на словото, като разкритикува работата на Българското национално радио, докато хвалеше тази на Българската национална телевизия. Това се случи само ден след като правителството на Румен Радев излезе с управленска програма, в която е записано изваждане на обществените медии от контрола на политическата власт: "Неприемливо е да се противопоставят": СЕМ след думите на Иво Христов за БНР и БНТ.

Иво Христов е остро критикуван, че изразява проруски и антиевропейски позиции. Напоследък в социалните мрежи се разпространява изцяло непотвърдена информация, че той има и руско гражданство. Проверка на Actualno.com в официалния регистър на Федералната данъчна служба (ФНС) на Руската федерация установи, че той няма данъчен номер в Русия. Медията ни изпраща въпроси до Министерски съвет с искане за потвърждаване или отричане на разпространяваните данни.

Какво е имуществото на Николай Копринков?

Снимка: БГНЕС

Началникът на политическия кабинет на министър-председателя - Николай Копринков - също се набива на очи с имуществената си декларация, подадена в края на май 2026 г. - при встъпването в новата длъжност. Преди това, в периода на Радев като президент, Копринков бе негов съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество. В редица медийни публикации Копринков тогава бе сочен като най-влиятелната фигура в администрацията на Президентството, през когото минават ключови назначения. Той е считан и за човека, организирал структурата около новата партия "Прогресивна България" на Румен Радев, като в този контекст бяха изнесени доста притеснителни твърдения от бивш член на Инициативния комитет, издигнал Радев за президент втори мандат: "Силните са при Бойко, после ще дойдат при нас": Разказаха как още през 2022 г. Радев е готвил партията си.

Николай Копринков е отбелязал в декларацията си, че съпругата му Теодора има къща с двор и гараж (общо 836 кв. м) в село Труд, Община Марица, купена през 2022 г. Самият той е бивш кмет на Труд и израства в партийната организация на БСП в община Марица в период, в който Георги Гергов ръководи местната структура. Копринков има 9 ниви в село Забърдо, Община Чепеларе, придобити през 2006 г. През 2024 г. си е взел "Мерцедес" за 4000 евро, а в същата година съпругата му си купува "Шкода" за над 50 000 евро.

Отчел е 5000 евро и 1000 долара налични парични средства, както и 116 060 евро в банкова сметка. Теодора Копринкова разполага с още около 15 000 евро в два банкови акаунта. Копринков има кредитна карта за 3000 евро, с лихва от 17,95%. Съпругата му е едноличен собственик на дружеството "Дийонима" ЕООД в с. Труд.

Още пари и имоти: Илияна Йотова на фокус

Снимка: БГНЕС

Връщайки се към станалите публично достояние през този месец имуществени декларации на официалните лица, откриваме, че президентът Илияна Йотова също не се намира в особено лошо положение. Бившият вицепрезидент на Румен Радев и настоящ държавен глава разполага с 66 677 евро (от заплата и трансформация на банков депозит в чужбина) в сметките си, а съпругът ѝ Андрей Йотов допринася за семейния бюджет с 204 257 евро (от трудови доходи).

Йотова има две кредитни карти с лимит съответно 5000 и 15 000 евро, с лихви от 19,2%. От заплата като вицепрезидент миналата година е взела 205 314 лева бруто, т.е. по 17 109 лева на месец, или 8747 евро. Съпругът ѝ е със заплата 113 986 лева за 2025 г., което прави 58 280 евро.

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