Тъжните лица на Борисов и Пеевски са най-красноречивият отзив. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов "Продължав промяната" по време на брифинг в парламента във връзка с избора на парламентарната квота на ВСС. Според него тежестта върху новия състав на ВСС и очакванията към тях са огромни.

"Тте поемат една щафета в една работна среда, която е затънала от проблеми. Искрено се надявам, че избраниците в новия състав на ВСС ще имат силата да устоят на натиска, който ще им бъде оказван от различни кръгове на влияние, ще отстояват принципите на законнността и правовата държава", коментира Иванов. ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?

Чия е отговорността за кандидатите?

От "Продължаваме промяната" бяха попитани дали имат притеснение за някои от кандидатите, като отбелязаха, че няма как да бъдат сигурни в кандидатите.

"Естествено политическата отговорност е за политическите формации, които са направили тези номинации, за тези, които са подкрепили и най-вече отговорността е персонална за това как всеки един от новите членове на ВСС ще упражнява своите законови правомощия в следващите пет години, надявам се", каза Мирослав Иванов.

От своя страна Велислав Величков изрази надежда, че така избраният състав на ВСС ще работи за изсветляване на правосъдието и неговата независимост и ефективност. ОЩЕ: "Няма сглобка, имаше преговори": ПБ за парламентарната квота на ВСС