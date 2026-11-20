"Няма сглобка. Има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота", каза председателят на правната комисия и депутат от "Прогресивна България" проф. Янка Тянкова по време на брифинг след избора на парламентарна квота на ВСС. Той посочи, че когато една парламентарно представена група не може да събере нужното мнозинство, тя следва да води преговори.

"Тези преговори се водиха на принципна основа, не бяха по ъглите, нито по тъмните кьошета на залите. Общата позиция, от която изхождахме беше една, общият интерес - това е изборът на ВСС", добави проф. Тянкова.

От ПБ обясниха, че са направили крачка назад с някои свои кандидати в резултат на преговорите, като това са направили и другите политически сили, участващи в разговорите.

Проф. Тянкова смята, че днешният ще влезе в учебниците по конституционно право, като е убедена, че с днешното гласуване не приключва съдебната реформа.

Надеждата е да няма влияние върху ВСС

Тя се надява изборите да доведат до това не само Цацаров, а никой да няма влияние върху ВСС.

"По отношение на следващите стъпки - аз лично съм по-спокойна, защото цялата тжест няма да тежи върху правната комисия, а върху новоизбрания ВСС", каза проф. Тянкова.

"Считаме, че това, което днес е важно за възстановяване на доверието в държавността и институциите на България. Първо се възстановява доверието в Народното събрание, защото се вижда, че Народното събрание с воля и желание и след провеждането на необходимите дискусии може и осъществява своите конституционни правомощия. На следващо място това е и знак за връщане на доверието от страна на обществото. Очакванията в новия състав на ВСС са изключително високи от страна на обществото", каза председателят на парламента Михаела Доцова. ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?