ПП иска извънредно заседание на парламента заради помилването на "петричкия Ескобар"

Имаме уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането ни за свикване на извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник (13 октомври) относно помилвания Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Това съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора.

Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му.

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Той коментира разпространените кадри от затвора, определяйки ситуацията като "абсолютно скандално" събитие. "19 дни преди помилването виждаме уж болния затворник, който уж не може да се движи, да раздава крошета и да пребива друг затворник", отбеляза той. За още по-скандален бе определен отговорът на Министерството на правосъдието, според което липсват данни случаят да е бил докладван на ръководството им и отразен в досието на затворника. Според институцията, причината за това е, че биячът се води „потърпевш“ в ситуацията.

"Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?", попита Василев. Той подчерта, че „не е нормално наркодилъри, след като са осъдени, да бъдат пускани обратно на улиците да продават дрога на децата ни“.

Василев поиска да се установи дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за Атанасов и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването.

Лидерът на ПП съобщи и че Йотова е отказала да предостави информация за експертизите и мотивите за помилването, като се позовава на Закона за защита на класифицираната информация. "Г-жа Йотова се крие. Вече 24 часа няма отговор за кадрите", допълни той.

Василев отправи и нови критики към Йотова и отново настоя тя да се оттегли от президентската надпревара. "Още веднъж ще призова госпожа Йотова да си тръгне от поста президент и да се откаже от надпреварата в момента", каза той и добави, че "човек, който помилва наркодилъри, не може да бъде президент на България“.

Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е направени дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов. ОЩЕ: Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването