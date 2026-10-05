Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването

Ново видео поставя допълнителни въпроси около решението на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова да помилва Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар". Кадрите са получени от Mediapool и показват Атанасов в затворническата болница само седмици преди да бъде издаден указът за освобождаването му.

Според информация на Mediapool записът е от охранителните камери на болницата към затвора и е датиран от 16 ноември 2022 г. На кадрите мъж, за когото се твърди, че е Атанасов, влиза във физически конфликт с друг човек в коридора на лечебното заведение. След сбиването на място се появяват служители на съдебната охрана.

Само три седмици преди помилването

Указът за помилването на Атанасов е издаден на 5 декември 2022 г. С него Йотова опрощава близо 10 години от наказанието му, като сред посочените мотиви е тежкото му здравословно състояние. Още: Указите за помилване да бъдат публикувани: ПП предлага законопроект, който да задължи президентството (ВИДЕО)

Според публикуваната от Mediapool информация към момента на помилването изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за две години заради здравословни причини. Медицинска експертиза е посочвала, че оставането му в затвора би застрашило живота му.

Впоследствие обаче Атанасов отново попада в полезрението на правоохранителните органи. През 2025 г. той е задържан с 5 килограма кокаин.

Йотова: "Не би трябвало да може да стане от инвалидната количка"

Темата за здравословното състояние на Атанасов беше повдигната преди месец, когато Йотова коментира случая пред Нова телевизия. Тя заяви, че е "учудена" от последвалото развитие, тъй като според медицинското заключение Атанасов "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка". Още: Ново разследване срещу "българския Ескобар" е почти готово за съда

Тогава Йотова постави под въпрос и самата медицинска експертиза.

"Дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза - може би по-нататък ще намерим начин да попитаме", заяви тя.

Новите кадри поставят допълнителен въпрос - дали поведението на Атанасов в затворническата болница е било известно на Комисията по помилванията и дали инцидентът е бил включен в материалите, разглеждани преди решението за помилване.