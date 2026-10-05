Убийството на Илиян Филипов:

"Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

05 октомври 2026, 17:50 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

От "Да, България" настояха вицепрезидентът Илияна Йотова да даде конкретни отговори по случая с помилвания Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Преди няколко седмици Йотова заяви, че ще потърси отговори на въпросите "дали, как и кой си е свършил работата" във връзка с медицинската експертиза за здравословното състояние на Атанасов, която е била сред основанията за помилването му.

Пет конкретни въпроса

От "Да, България" посочват, че към момента няма публична информация какво е последвало от заявеното от Йотова намерение. Междувременно президентството и Министерството на правосъдието не са коментирали и публикувания от Mediapool запис, на който се вижда сбиване с участието на Атанасов в затворническата болница само 19 дни преди помилването му. Още: Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев настоява Йотова да отговори на пет конкретни въпроса:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

1. Какво последва от заявеното през септември намерение на Йотова да получи отговори по казуса?

2. Кого и какво е попитала, кога и какво ѝ е отговорено?

3. Изпратено ли е официално запитване за медицинската експертиза?

4. Възложена ли е проверка, на кого е възложена и какъв е срокът за нейното приключване?

5. Кога президентството ще представи публично какво е предприето и какво е установено?

Искат и парламентарно изслушване

Междувременно от "Демократична България" са поискали парламентарно изслушване на представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и ръководителя на затворническата болница заради изтеклия видеозапис. Още: Указите за помилване да бъдат публикувани: ПП предлага законопроект, който да задължи президентството (ВИДЕО)

"Тези въпроси ще поставим и в парламента. В сряда очакваме да стане ясно дали мнозинството ще допусне изслушването", заяви Мирчев.

Случаят с помилването на Атанасов продължава да предизвиква въпроси около медицинската експертиза и процедурата, довела до решението за освобождаването му.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Огнян Атанасов помилване
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес