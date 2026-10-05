"Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

От "Да, България" настояха вицепрезидентът Илияна Йотова да даде конкретни отговори по случая с помилвания Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Преди няколко седмици Йотова заяви, че ще потърси отговори на въпросите "дали, как и кой си е свършил работата" във връзка с медицинската експертиза за здравословното състояние на Атанасов, която е била сред основанията за помилването му.

Пет конкретни въпроса

От "Да, България" посочват, че към момента няма публична информация какво е последвало от заявеното от Йотова намерение. Междувременно президентството и Министерството на правосъдието не са коментирали и публикувания от Mediapool запис, на който се вижда сбиване с участието на Атанасов в затворническата болница само 19 дни преди помилването му. Още: Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев настоява Йотова да отговори на пет конкретни въпроса:

1. Какво последва от заявеното през септември намерение на Йотова да получи отговори по казуса?

2. Кого и какво е попитала, кога и какво ѝ е отговорено?

3. Изпратено ли е официално запитване за медицинската експертиза?

4. Възложена ли е проверка, на кого е възложена и какъв е срокът за нейното приключване?

5. Кога президентството ще представи публично какво е предприето и какво е установено?

Искат и парламентарно изслушване

Междувременно от "Демократична България" са поискали парламентарно изслушване на представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и ръководителя на затворническата болница заради изтеклия видеозапис. Още: Указите за помилване да бъдат публикувани: ПП предлага законопроект, който да задължи президентството (ВИДЕО)

"Тези въпроси ще поставим и в парламента. В сряда очакваме да стане ясно дали мнозинството ще допусне изслушването", заяви Мирчев.

Случаят с помилването на Атанасов продължава да предизвиква въпроси около медицинската експертиза и процедурата, довела до решението за освобождаването му.