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Пак руски дронове, но не като украинския: Военният министър говори и е скептичен за "Европейската стена" (ВИДЕО)

26 август 2026, 14:54 часа 1478 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Пак руски дронове, но не като украинския: Военният министър говори и е скептичен за "Европейската стена" (ВИДЕО)

Като държавна принадлежност безпилотните летателни апарати по Българското Черноморие основно са руски - "Гербер"-и като примамки, "Орлан"-и като разузнавателни, включително са засичани и части от украински дронове. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в парламента във връзка с дроновете по Българското Черноморие. Стана ясно, че има и такива, които не могат да бъдат разпознати.

Защо руските дронове не са като украинския край Кардам?

Министърът направи разлика между тези дронове, които изплуват по Българското Черноморие и украинският, който падна край Кардам.

"В България има един дрон, който падна в Кардам и това се е случило в България. Тези остатъци, които в момента изплуват на плажовете, не трябва да бъдат третирани като дронове, които са нарушили въздушното ни пространство", добави още Стоянов. ОЩЕ: Дронът, открит в района на Царево, е разузнавателен

"Стойте далеч от дроновете"

Военният министър увери, че всички дронове, които към момента са открити вчера, днес и доста преди това - не носят боеприпаси.

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"Това са разузнавателни дронове, дронове-примамки, т.е. те не са опасни. Това обаче по никакъв начин не трябва да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който е изплувал на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност и да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Ние имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва", обясни министърът. 

В тази връзка той е категоричен, че дроновете няма да спрат, поради простата интензивността на конфликта и близостта ни с Украйна.

Скептицизъм за инициативата "Европейска стена от дронове"

Въпреки че България официално подкрепи инициативата "Европейска стена от дронове", настоящият министър на отбраната е скептичен. 

"Ако някой може да обясни какво е това - нека да обясни. Тези антидрон системи имат радиус на действие. Представяте ли си как цяла България и цялата ни граница трябва да бъде опасана с такива дронове? Това е невъзможно", обясни Стоянов. 

По думите му това трябва да се прави като ПВО - обектово, което прави и страната ни в момента.  ОЩЕ: Отново: Части от разбити дронове изплуваха на няколко плажа (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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