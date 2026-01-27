Бивш знаков министър на "Продължаваме промяната" също отпада от листите

Депутатът и бивш министър на регионалното развитие в правителството "Денков" Андрей Цеков се е отказал да бъде част от листите на "Продължаваме промяната" за предстоящите предсрочни парламентарни избори, твърди "24 часа". Той е обявил на събрание на партията в Благоевград, че се оттегля, поради лични причини. Цеков бе водач на листата в Благоевградски избирателен район на последните парламентарни избори и влезе в НС.

Мотивът му да откаже номинации е обяснил с желанието си да отдели повече време на трите си деца.

За водач на листата областната структура е номинирала три жени - Димитрина Хаджиева-Недина, Ваня Кромбоа и Десислава Кехайова. Те са общински съветнички в Сандански, Благоевград и Банско, като Хаджиева-Недина бе и депутат в 49-ия парламент.

Очаква се една от тях да бъде избрана от Изпълнителния съвет на партията за водач на листата за предсрочните избори.

Раздорът в ПП

Около формацията на Асен Василев в последните седмици се съсредоточи голямо обществено внимание. Заговори се за "чистка" в ПП именно от негова страна към бившите кадри, приближени до бившия съпредседател на партията Кирил Петков. В рамките на няколко дни самият той обяви неколкократно, че няма да се кандидатира отново за депутат, а преди това стана ясно, че Лена Бориславова, Явор Божанков и Даниел Лорер няма да са част от листите на коалицията за новите избори.

