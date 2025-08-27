Правителството промени договора за ракети за F-16, без да се оскъпяват изтребителите

Министерският съвет, със свое решение от 27 август, одобри Изменение и допълнение № 2 на международен договор BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9Х Блок II ракети, свързани материали и услуги” no програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (FMS). Това е договорът за ракетите "въздух-въздух" Sidewinder, които се изстрелват от изтребители F-16. Те се използват и във войната в Украйна: Украински морски дронове с ракети от САЩ свалиха два руски изтребителя: Уроците за руснаците (ВИДЕО).

Не се увеличава стойността на договора за F-16

Подписаното изменение и допълнение не увеличава стойността на сключения през 2019 г. международен договор със САЩ за самолетите F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка, обявиха от пресцентъра на правителството.

След влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, Изменение и допълнение № 2 "ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на авиационни ракети за самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава", гласи съобщението на Министерски съвет.

С решението се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон този договор.

Решение и за патрулните кораби

С друго решение Министерският съвет одобри международен договор BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „М- code“ за военни цели“, пак по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. Предлага се на Народното събрание да ратифицира със закон този договор.

Международният договор е изготвен във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. С реализирането на проекта новостроящите се многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС ще придобият способности за осигуряване на надеждна и устойчива на преднамерени смущения сателитна навигация, посредством инсталираните на борда им „GPS модули с поддръжка на М-код за военни цели“, аргументират се от кабинета на Росен Желязков.

