Дъщерята на Пеевски скара Кирил Петков и BIRD

Остри реплики бяха разменени във Facebook между бившия премиер Кирил Петков и разследващата платформа BIRD, след като журналистите публикува материал за 20-годишната дъщеря на депутата, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски – Ирен-Софи, която според платформата използва името София Петрова.

Публикацията на BIRD, която предизвика спора

Всичко започна със статус на BIRD, в който разследващият екип описва младата жена като част от поколението Z и подчертава, че тя, подобно на баща си, е сред лицата, санкционирани от Държавния департамент на САЩ. BIRD твърди, че Ирен-Софи живее и учи в Белгия, а финансирането на този живот е неясно. В публикацията се казва още, че майката на момичето е получила гарсониера в Дубай.

Статусът завършва с намеци за произхода на средствата и въпроси кой плаща за обучението и престоя на дъщерята на Пеевски.

Реакцията на Петков

Кирил Петков реагира остро, но в защита на дъщерята на Пеевски, въпреки че подчерта собствената си политическа позиция спрямо депутата от ДПС:

"Наистина мисля, че Пеевски е най-голямото политическо зло на България в момента и трябва да направим всичко възможно, за да го премахнем от политическия живот на България, но въпреки това не съм съгласен с Bird да се публикува статия за дъщеря му. Децата на политици, дори и на най-ужасните такива като Пеевски, не трябва да бъдат замесвани и атакувани. Не е честно децата да плащат за греховете на родителите си."

Петков подчерта, че според него включването на деца, независимо дали са пълнолетни, в политически конфликти е неправилно и вредно.

Контраатаката на BIRD

Отговорът на BIRD не закъсня и беше значително по-остър. От платформата заявиха, че от думите на Петков става ясно, че той третира Пеевски като политик, а не като "главатар на ОПГ". Оттам припомниха периодите на политическа близост между ПП и ДПС по време "сглобката".

BIRD обвини Кирил Петков в "дълбоко невежество" относно антикорупционните практики, като аргументира позицията си с това, че навсякъде по света мониторингът на необяснимото богатство на децата на политици е част от съществените механизми за борба с корупцията – включително когато децата са пълнолетни.

Платформата подчерта, че за Ирен-Софи има признаци за живот и обучение в скъп чуждестранен университет, без публично известен източник на доходи:

"Питаме кой плаща? Не е позорящо да питаш", пишат от BIRD и допълват, че не е срамно да бъде разкрит фактът, че младата жена използва друго име.

BIRD припомни и свои предишни разследвания, свързани с деца на публични личности – синовете на президента Радев и Борислав Сарафов, както и случая с Венета Борисова. Според тях обществото трябва да знае когато млади хора получават необясними облаги, свързани с политическото влияние на родителите им.