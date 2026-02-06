Цената на петрола с промяна, невиждана от седем седмици

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, но е на път да отчете първия си седмичен спад от седем седмици насам, след като опасенията за доставките отслабнаха, а инвеститорите насочиха вниманието си към преговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които ще се проведат по-късно днес в Оман, предаде Ройтерс. Въпреки това, Техеран и Вашингтон все още не са се договорили за дневния ред на срещата.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 80 цента, или 1,18 на сто, до 68,35 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол също повишава цената си с 80 цента, или 1,30 на сто, до 64,11 долара за барел.

Референтните цени се понижиха с над 3 на сто спрямо близо шестмесечните върхове, достигнати в края на януари, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с удари срещу Иран.

Иран настоява разговорите да бъдат ограничени до ядрената програма, докато САЩ искат да включат и теми, свързани с балистичните ракети на страната, подкрепата ѝ за въоръжени групи в региона и въпроси, касаещи американски граждани.

"Двете страни остават далеч една от друга, което поддържа напрежението. Това би трябвало да запази геополитическата рискова премия“, коментира Даниел Хайнс, анализатор в ANZ.

Всяка ескалация на напрежението между САЩ и Иран би могла да наруши доставките на петрол, тъй като около една пета от световното потребление преминава през Ормузкия проток между Оман и Иран. През пролива изнасят по-голямата част от суровия си петрол Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак, както и самият Иран, който е член на ОПЕК.

Ако преговорите доведат до намаляване на риска от конфликт в региона, цените на петрола може да се понижат допълнително.

"Смятаме, че геополитическите опасения постепенно ще отстъпят място на слабите фундаментални фактори“, посочват анализатори от Capital Economics, като отбелязват, че възстановяването на добива в Казахстан може да окаже допълнителен натиск върху цените, които според тях могат да спаднат до около 50 долара за барел към края на 2026 година.