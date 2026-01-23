Спорт:

Готви ли се атентат със скенерите за гласуване: Говори бивш председател на ЦИК

"Силно е да се говори за атентати срещу изборния процес, защото все още текат промени в Изборния кодекс. Всичко това е предложено за подобрение на доверието в изборите. Аз лично не бих могъл да говоря за атентати, но основният въпрос е дали промените в изборното законодателство ще доведат до промени или до по-голям хаос с нова технология, която никой не знае". Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев пред bTV.

Гадаем какви са тези "скенери за гласуване"

Той посочи, че се обсъждат едни промени за машините-скенери в Изборния кодекс с една технология, която може и да не се въведе. "Тези скенери са използваеми, защото иначе няма как да ги оставим, ако не се използват някъде", добави Андреев, без да уточнява къде се използват такъв тип скенери - къде по света. Изглежда в Индонезия има нещо подобно, но бившият председател на ЦИК не говори по темата.

Александър Андреев допълни, че всички гадаят какво представляват въпросните скенери, без да са ги виждали и без да бъдат показани на обществеността. Въпросът е колко ще бъде голяма машината и дали ще може да влезе в избирателната секция. Ако няма консенсус за машините скенери опозицията винаги ще го атакува и ще намира проблеми, посочи Андреев. 

Бившят председател на ЦИК уточни, че няма как да има втори печат на бюлетината, тъй като ако не е сгъната, може да се наруши честността на вода и дали номера на самата бюлетина съответства на кочана. 

