Готви ли се атентат със скенерите за гласуване: Говори бивш председател на ЦИК

"Силно е да се говори за атентати срещу изборния процес, защото все още текат промени в Изборния кодекс. Всичко това е предложено за подобрение на доверието в изборите. Аз лично не бих могъл да говоря за атентати, но основният въпрос е дали промените в изборното законодателство ще доведат до промени или до по-голям хаос с нова технология, която никой не знае". Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев пред bTV.

Още: Управляващите засега удариха на камък с промените в Изборния кодекс

Гадаем какви са тези "скенери за гласуване"

Снимка: БГНЕС

Още: Управляващите бързат да "опраскат" машинното гласуване

Той посочи, че се обсъждат едни промени за машините-скенери в Изборния кодекс с една технология, която може и да не се въведе. "Тези скенери са използваеми, защото иначе няма как да ги оставим, ако не се използват някъде", добави Андреев, без да уточнява къде се използват такъв тип скенери - къде по света. Изглежда в Индонезия има нещо подобно, но бившият председател на ЦИК не говори по темата.

Александър Андреев допълни, че всички гадаят какво представляват въпросните скенери, без да са ги виждали и без да бъдат показани на обществеността. Въпросът е колко ще бъде голяма машината и дали ще може да влезе в избирателната секция. Ако няма консенсус за машините скенери опозицията винаги ще го атакува и ще намира проблеми, посочи Андреев.

Бившят председател на ЦИК уточни, че няма как да има втори печат на бюлетината, тъй като ако не е сгъната, може да се наруши честността на вода и дали номера на самата бюлетина съответства на кочана.

Още: Борисов обяви, че ГЕРБ подкрепя отмяна на машинното гласуване