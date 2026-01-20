Любопитно:

Председателят на Конституционния съд лично поема решението за оставката на Радев

Председателят на Конституционния съд (КС) Павлина Панова е определена за докладчик по делото за оставката на Румен Радев, съобщиха от институцията. Това означава, че именно Панова ще пише и окончателното решение, по което не се очакват изненади. Във вторник, 20 януари, Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев, съобщават още от КС.

Като мотиви за оставката си, каквито не е задължен да дава, Румен Радев предложил на конституционните съдии да изгледат обръщението му от понеделник. Очакванията са КС да излезе с решение до няколко дни - вероятно до края на седмицата, тъй като заседанието на съдиите е насрочено за сряда. Очаква се също така да се обсъди и въпросът дали следва вече президентът Илияна Йотова да се закълне като нов държавен глава пред Народното събрание.

Иначе паралелно с това се очаква да продължи и процедурата по чл. 99 за съставяне на служебно правителство от Йотова, която следва да проведе разговори с потенциалните служебни премиери и да връчи мандат за съставяне на служебно правителство на определеният за кандидат за министър-председател.

