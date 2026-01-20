"Да, България": Правителството се снишава за Гренландия заради "Магнитски"

Войната в Украйна:

"Да, България" разкритикува остро поведението на българското правителство по темата за Гренландия в навечерието на срещата на върха на европейските лидери, като го определи като "жалко и недостойно". Според формацията кабинетът демонстрира "снишаване" с надеждата определени политически фигури да бъдат извадени от санкционния списък за корупция "Магнитски".

От партията настояват България да заеме ясна и публична позиция в защита на териториалната цялост на всяка държава членка на Европейски съюз, включително Дания и Гренландия. Според "Да, България" решенията за бъдещето на суверенни държави следва да се вземат от техните граждани, а не да се налагат от външен натиск. Още: САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон

Формацията подчертава, че силен и единен Европейски съюз е ключов за сигурността на континента и на България и че страната ни е длъжна да участва активно в общите европейски усилия. В тази връзка от партията акцентират върху принципа на териториалната неприкосновеност като основна гаранция за държавния суверенитет.

В позицията си "Да, България" засяга и отношенията със Съединените американски щати, като посочва, че партньорството между София и Вашингтон има дълбока ценностна и стратегическа основа. В същото време партията подчертава, че именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на равноправни партньори, България следва ясно да очертава границите на допустимото в международните отношения.

От формацията призовават правителството да заеме отговорна позиция на заседанието на Европейския съвет на 22 януари, като изрази солидарност с Дания и Гренландия и демонстрира ангажираност към европейската сигурност и единство. Според "Да, България" само при подобна позиция България може да разчита на солидарност от своите партньори. Още:  Медийна републиканска емблема в САЩ: Анексирането на Гренландия е скъпа и ненужна идея

Партията напомня, че последователно е настоявала страната ни да изпълнява пълноценно съюзническите си ангажименти в рамките на НАТО и заявява, че ще продължи да отстоява активната роля на България в Европейския съюз, включително по отношение на засилването на мерките за сигурност в Арктика.

