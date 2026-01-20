"Заедно можем да демонтираме "дълбоката държава": Ахмед Доган също се нареди до Румен Радев

"Поздравления, г-н Президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава!" С тези думи почетният лидер на ДПС и понастоящем нов председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган също изрази "безрезервната" си подкрепа към подалия оставка президент Румен Радев и обяви, че застава плътно до него.

"Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизараме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", пише още Доган в публикация в профила на партията в социалните мрежи.

Още: Без правителство и без президент: България е световен прецедент

Още: Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

Още: Как реагираха политиците след оставката на президента (ОБЗОР)