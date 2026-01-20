Войната в Украйна:

Жерар Депардийо сключи мир с целувка с "краля на папараците"

20 януари 2026, 14:14 часа 0 коментара
Жерар Депардийо сключи мир с целувка с "краля на папараците"

Френският актьор Жерар Депардийо, обвинен във физическо нападение от "краля на папараците" в Италия Рино Барилари, се помири с него в понеделник в Рим, с което сложи край на съдебния процес, започнал през юни 2025 г., съобщи AФП. "Да, постигнахме споразумение и сме доволни от него", каза пред журналисти Фабрицио Сиджия, адвокат на актьора. Клиентът му беше обвинен от фотографа, че го е нападнал преди повече от година и половина пред бар "Хари'с" в Рим след възникнал спор, припомня АФП.

Още: Жерар Депардийо скоро няма да излезе от съдебната зала

Рино Барилари, който е на 80 години, е известен като "краля на папараците" в Италия. Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г., а Жерар Депардийо твърди, че е "застанал между папарака и приятелката си".

Целувка и мир

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Оттеглих жалбата - първо, защото той се извини не само на мен, но и на всички италианци, и второ, от уважение към личността, която винаги съм обичал и ще обичам като велик актьор", заяви Барилари пред журналистите, цитиран от АФП. Помирението било "спокойно, прегърнах го и го целунах", добави фотографът. На въпроса за отношенията си с Барилари, Депардийо отговори, че "изобщо не е имал лоши" отношения с него.

Рино Барилари снима знаменитости като Лиз Тейлър, Ингрид Бергман, Брижит Бардо, София Лорен, Джина Лолобриджида и Марчело Мастрояни в Италия, припомня АФП.

Още: Кухненско бягство: Как Тейлър Суифт финтира папараците (ВИДЕО)

Депардийо, който е на 77 години, беше осъден през пролетта на 18 месеца условно лишаване от свобода за сексуално посегателство срещу две жени по време на снимките на филм в Париж през 2021 г. Освен това той ще бъде изправен пред френски съд по обвинение в предполагаемо изнасилване на актрисата Шарлот Арну. Актьорът отрича обвинението от момента на повдигането му през 2020 г., припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
папараци Жерар Депардийо съд
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес