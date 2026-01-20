"Президентството е най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа": Първа реакция на властта

"Това беше може би най-дългата предизборна кампания – девет години продължи тя. За съжаление се оказахме прави, че президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа." Това коментира външният министър в оставка Георг Георгиев. На практика това е първият коментар на представител на изпълнителната власт по темата с подадената оставка на президента Румен Радев.

По думите му човек избран за президент на републиката по конституция е определен да обединява и не можел "най-малкото с инструментариума на държавната власт да прави точно обратното", твърди Георгиев, който даде брифинг след официалното откриване на на пътя Рудозем- Ксанти.

"С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти във външнополитическите нагласи на Румен Радев. Много се надявам, че външната политика на България, геостратегическите избори, които ние сме правили през последните 30 години, няма да бъдат изместени в посока, в която, убеден съм на българските граждани няма да им хареса. Ако някое от тези настроения, което е проявявал държавният глава във времето назад са били факт и са се реализирали на терен, то и събитие като днешното може би нямаше да бъдат осъществени", добави Георгиев.

Той подчерта, че консистентността на българската външна политика трябва да се запази, независимо на това какви са настроенията вътре в държавата.

