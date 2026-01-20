Известни личности призовават за ден без социални мрежи

"Модерно е да се чете" стартира кампания за ден без социални мрежи, която има за цел да намали тяхното пагубно влияние върху потребителите, като поне за един ден насочи вниманието им в друга посока. Обществена тайна е, че социалните мрежи, и като цяло електронните устройства, вече са се превърнали за много хора в трайна зависимост, немалко от които млади хора – сериозен проблем, за който отдавна алармират институции и обществени организации.

При последното проучване на СЗО, извършено в 44 държави, повече от 11% от младежите показват признаци за проблемно поведение в социалните мрежи. Според Евростат социални мрежи използват 59% от хората в ЕС, като в България делът е по-голям - 64,20%. И статистиката показва, че тези стойности нарастват всеки ден. Австралия стана първата страна в света, която взе необходимите мерки за забрана на социалните мрежи на лица под 16 години, като властите вече изтриха 4,7 млн. детски акаунта само месец след историческата забрана. Към днешна дата Великобритания обмисля същата забрана.

Кампанията не е замислена да саботира използването на социалните мрежи или да ограничи драстично тяхната употреба, а по-скоро да припомни на тези, които са забравили, че прекаленото използване на мрежите и електронните устройства има деструктивно влияние върху хората, като уврежда тяхното психическо и физическо здраве. Също така кампанията цели и да напомни на всички, че в живота има много по-стойностни занимания като забавленията със семейството, спорта, книгите, живия контакт с хората и природата – които често пренебрегваме, "оплетени" в социалните мрежи.

Подкрепа от популярни лица

Кампанията подкрепиха редица популярни личности: Деси Бакърджиева, Георги Тошев, Ива Атанасова, Иван Комита, Илияна Лазарова, Ромина Тасевска, Рене Карабаш и нейната Академия за писатели "Заешка Дупка", Велина Узунова, Гери Дончева, Димитър Тодоранов, Диян Стаматов, Елизабет Методиева, Олга Модева, Орлин Павлов, Юлияна Дончева, Стоян Апостолов. Всички те се включиха с постове и/или сторита, призовавайки за въздържание от социални мрежи веднъж седмично, през целия неделен ден. Със своите стотици последователи и като активни създатели на съдържание за социалните мрежи, известните, имат силата да наложат идеята за #денбезмрежи и да я превърнат в тренд, който да следват всички хора.

Всеки, който желае да се присъедини към идеята за #денбезмрежи, може да го направи, като качва пост или стори всяка събота вечер с посочения по-долу текст или използва предложения готов снимков вариант от профила на "Модерно е да се чете". След публикуването му може да спомене на най-близките си приятели да направят същото чрез опцията за тагване @мention.

По този начин така нареченото "стори" ще бъде видимо за всички последователи в рамките на 24 часа, което ще обхване нощта срещу неделя и целия почивен ден, и така ще напомня на всички потребители, влезели по навик в социалните мрежи, че е време да променят навиците си.

Организаторите съветват тези, които желаят да се включат в кампанията, да активират в календара напомняне всяка събота вечер, за да подсещат редовно приятелите и последователите си със своите постове и сторита. "Всички ние харесваме социалните мрежи и имаме потребност от тях, но нека не позволяваме да ни оплитат в мрежите си, забравяйки, че в живота ни има много по-стойностни занимания, които могат да ни направят истински щастливи. Трябва ли да оставим нещата да стигнат до катастрофални нива, за да се опомним и чак тогава да спрем? Можем просто един ден от седмицата да не използваме социални мрежи. И това да е първата стъпка към по-доброто", коментира създателят на кампанията Иван Комита.

"Като социално активен човек знам колко важни са мрежите в днешно време, но понякога ме натоварват прекалено много. Затова избрах в неделя да се откъсна от тях и да бъда изцяло със семейството си, за да правим любимите ни неща заедно. Това е моят ден за нещо по-истинско." – коментира тв водещата Ромина Тасевска, вдъхновител на кампанията за екипа на "Модерно е да се чете".

"Модерно е да се чете" стартира през 2019 г. с подкрепата на редица писатели и популярни личности, което бързо я направи успешен начин за популяризиране на книгите и четенето сред младите хора.

Текст за стори или пост в събота вечер:

През целия неделен ден няма да използвам социални мрежи, а ще посветя времето си на семейството, спорта, природата и/или четенето на книга.

Призовавам и вас, приятели, да се включите в кампанията #денбезмрежи на @modernoedasechete