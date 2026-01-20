"Айде, бе, то е очевидно! Ти сериозно ли?! Кажи Спас Делев и готово": Нова излагация в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Нов епизод на "Точно попадение" и нова излагация в играта "Кой съм аз"! Този път в студиото на Actualno.com и Sportlive.bg влязоха четирима спортни журналисти - Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев. А още в първото завъртане на футболисти се стигна до куриозна ситуация: Стефан натисна бутона за отгатване на играча, но се оказа неподготвен, а неговите колеги го осмяха, че отговорът е очевиден.

Първите жокери за познаване на футболиста бяха:

Играл съм за най-добрите отбори в Англия, Испания и Германия Започнах кариерата си в Реал Сосиедад Баща ми също е бил национал на Испания Спечелил съм световната и две европейски титли с националния отбор

Кой е "безработният", който е спечелил световна титла и две европейски титли с Испания?

При излизането на четвъртия жокер Стефан реши да рискува и да натисне бутона, давайки си няколко секунди за размишление кой е този испански футболист, който е бил част от националния отбор в периода 2008 - 2012 г. В този момент на екрана се появи и петият жокер - "отскоро съм безработен". И това обаче не успя да помогне на Стефан да се сети кой е безработният, въпреки че неговите колеги Джем Юмеров и Николай Илиев веднага се сетиха за верния отговор.

След като изтекоха трите секунди за отговор на Стефан, той реши да изстреля нелогичния отговор "Иско". Бившият халф на Реал Мадрид не отговаря на почти нищо от подсказките, но важен е опитът, колкото и грешен да е той! А след това Джем и Николай едва не се сбиха за бутона, но в крайна сметка Ники даде верния отговор, който можете да видите във видеото - заедно с останалите четирима футболисти за отгатване!

