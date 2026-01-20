Спорт:

БСП пред разпад? Четири партии си тръгнаха от лявата коалиция

Четири формации напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица", предава БНР. След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.

Кои са те?

Движение за радикална промяна "Българската пролет" е партията на бившият депутат от БСП Велизар Енчев, който се присъедини към коалицията с БСП с цел по-голяма представителност на левите хора у нас. От своя страна партиите "Движение 21" и "Изправи се, България" са добре известни в публичното пространство и с лидерките им съответно Татяна Дончева и Мая Манолова. Сред лицата на политическо движение "Социалдемократи" пък са Елена Нонева, Иван Иванов, Сашо Кунев и Георги Петров.

