Василев за визитата на Зафиров в Китай: Човек в отпуск не отива на червения килим (ВИДЕО)

"Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери на други държави", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай. В тази връзка лидерът на "Продължаваме промяната" отправи питане към лидера на ГЕРБ. "Като е такъв велик евроатлантик и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиера на неговото евроатлантическо правителство без знанието на премиера", коментира Василев.

Той отбеляза, че България трябва да развива отношенията си с Китай и страната ни има ясна стратнегия за тези отношения и винаги е имала, но по думите му това трябва да е държавна политика, ясно обявена, ясно направена, а не един вицепремиер да ходи на уж частно посещение без премиера да знае какво се говори.

"Аз не казвам, че не може, а че премиерът трябва да знае и да синхронизира политиката с външно, с ЕС, а не да отиде на частно посещение и да говори Господ знае какво и премиерът да казва "Аз не знам, той е в отпуск", коментира Василев. ОЩЕ: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

Попитан дали призовава за оставката на Зафиров, лидерът на ПП заяви, че призивът му е да се сложи ред и порядък в това правителство, защото всичко се е разпаднало и всеки си прави, каквото иска.

Желязков е фигурант

Лидерът на "Продължаваме промяната" смята, че държавата е завладяна от Борисов и Пеевски.

"Виждаме, че премиерът е фигурант", каза Василев. Той даде пример с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Толкова грозни сцени, като по време на посещението на Фон дер Лайен и пресконференцията, аз не съм виждал. Недопустимо е министър-председаткелят да бъде избутван от някого, който да говори от името на държавата, без да е избран на такъв пост в държавата", смята още Василев. ОЩЕ: Желязков за визитата на БСП министрите при Си и Путин: От медиите разбрах - знаех, че са в отпуск