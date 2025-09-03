Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. От партията съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията лидерът на БСП е провел и разговор със Си, който е също така генерален секретар на Китайската комунистическа партия.

Честванията в Пекин са преминали под мотото "Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще".

Още: От братска Украйна до братски Китай

"Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни", посочиха от партията.

Още: Сега ли трябваше да отиде вицепремиерът и лидер на БСП в Китай, когато Путин е там? Имаше и други евролидери

Оправдания

Темата с присъствието на Зафиров на мащабния парад в Пекин, където са още руският диктатор Владимир Путин и севернокорейският авторитарен лидер Ким Чен Ун, повдигна множество въпроси - най-вече насочени към управляващата коалиция. Премиерът Росен Желязков заяви на 2 септември, че е научил от медиите за визитата на вицепремиера си в Китай.

"Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит", коментира той и отрече да са командировани от него или от Министерски съвет.

Правителството няма отношение към партийните инициативи на един от коалиционните партньори, заяви премиерът. "Знаете, че коалицията съчетава партии с много различен партиен и политически профил. Това, което ни обединява, са общите цели, а не различията. Ако трябва да търсим различията – много лесно това правителство ще загуби своята коалиционна спойка", смята Желязков.

Още: Желязков за визитата на БСП министрите при Си и Путин: От медиите разбрах - знаех, че са в отпуск

Зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, който е и депутат от БСП, се оправда пред БНТ с това, че на парада в Пекин имало и други евролидери. Става въпрос само за словашкия премиер Роберт Фицо, който е благосклонен към Москва от дълго време и е срещу членството на Украйна в НАТО, както и срещу санкциите на ЕС за Русия, и за сръбския президент Александър Вучич. Той представя страната си за неутрална, но не е налагал санкции на Москва и често присъства на подобни събития.