Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация

През април пак ще искаме дерогация. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии по време на инспекция на ремонта на улица „Ана Вентура“ в град Тутракан след като САЩ ни дадоха дерогация за "Лукойл", предаде БНТ. По думите му изобщо темата за санкциите, защото има санкции, които Европа също налага по отношение на руски активи, се преглеждат на 6 месеца и това е периодът, в който се вижда колко те работят и до колко целите, които стоят зад тях са изпълнени.

"Ние слушахме много политически коментари и ако се бяхме вслушали във всеки един от тези коментари, днес нямаше да коментираме дерогацията по никакъв начин. Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна - беше да уедим американската администрация, тежестта на чиито санкции оттеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващия 6-месечен период да спазваме правилата, които са наложени от администрацията, в лицето на OFAC, за това войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България", каза Желязков.

Евентуален арбитражен спор

Той увери, че държавата ще опита да минимизира всички законосъобразни действия и потенциалните опасности, които биха последвали от евентуален арбитражен спор.

Министър-председателят коментира критиките на президента за избора на особен управител на "Лукойл".

"Ако президентът счита, че приетите от НС текстове, той има конституционното право да го прати в Конституционния съд за проверка за неговата конституционна съобразност. Оттук нататък всички други коментари са в сферата на политиката", каза още Желязков.