Божанов посочи грешките на управляващите за "Лукойл"

"Дерогацията - позитивно е, че тя се случи, това не отменя нашите критики за процеса. На първо място поставяхме това, че трябва да се гарантират наличностите и че цените не трябва да скочат. Това, че е постигната дерогация, е добре за българските граждани, но в процеса са допуснати грешки. Този закон дава рискове България да плаща по арбитражни дела милиони на руската държава и на собствениците, както стана с Белене", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Говори сега" по БНТ.

Той се надява в този кратък срок, който предстои, България да покаже, че реално върши работата, която се очаква от страната ни и в крайна сметка да се намери западен инвеститор, който да придобие активите на "Лукойл".

Особеният управител

Според него е важно рафинерията да се управлява от компетентни хора, защото да управляваш рафинерия не е проста задача.

"Не разбрахме защо те в първия възможен ден не са назначили особен управител. Нещата, които сега ще прави Спецов можеше да ги прави и по старото законодателство", каза Божанов.

Той обаче обърна внимание, че законът изисква особеният управител да има опит в тази индустрия, а Спецов няма такъв. "Г-н Василев, когато го назначи за шеф на НАП го назначи 9да събира данъци. Това да управляваш рафинерия няма общо с това да си събирал данъците на рафинерия", смята Божанов, изтъквайки, че това не прави Спецов компетентен по тази тема.

Той обаче пожела успех на Румен Спецов, тъй като е важно за цените на горивата в България.