През 2019 г. Радев сам сезира КС срещу "данък втори дом", а сега го прокарва: Има решение, че е противоконституционен

Има решение на Конституционния съд от 2019 г., според което опит за допълнително облагане на собственици на втори жилища в курортите е обявен за противоконституционен. То е важно в контекста на настоящите опити на правителството да реализират идея за въвеждане на по-висок данък върху второто, третото и всяко следващо жилище.

Конституционният съд е определил като дискриминация гражданите да се делят спрямо тяхното имотно състояние. За това сигнализира Нейчо Нейчев - брокер и създател и на един от най-популярните подкасти за имоти в България, който припомня казуса.

Интересното е, че през 2019 г. КС се произнася, сезиран именно от президента Румен Радев, който обаче сега не намира проблем в новото предложение на неговата власт.

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"Данък втори дом" в курортите вече е обявен за противоконституционен по сигнал на Радев

Става въпрос за гласувано предложение на НФСБ от предходната 2018 година. То гласеше, че собственици на имоти, които не са основно жилище и се намират в едно от 140-те населени места, обявени за курорти, ще плащат двойно по-висок данък сгради.

Според решението на депутатите тези жилища, когато са в курорти с национално значение, трябва да се облагат със ставка между 5 и 7 промила. В същото време повечето общини имаха обявена минимална данъчна ставка от 2 промила.

Настоящият премиер и тогавашен президент Румен Радев атакува промените в КС и съдът действително се произнесе, че въвеждането на по-високи данъци на имотите в курортите, които не са основно жилище на собствениците им, не се отдават под наем и не са регистрирани като места за настаняване на туристи, противоречи на Конституцията.

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Съдът атакува "смесването" на имуществен данък с елементи на подоходните данъци. Според Конституционния съд разпоредбата води до неравно третиране на различните собственици, а имущественият данък се определя неправомерно от начина на ползване на жилищата. В решението е посочено, че имуществените данъци може да зависят само от стойността на имота, но не и от неговото предназначение.

Радев - тогава "против", сега "за"

Интересен момент е основната заслуга на президента Румен Радев решението от 2018 г. да се обяви за противоречащо на Конституцията, а сега ходът на "Прогресивна България" да се определя като "справедлив".

Според експерти в сектора обаче това решение на КС може да сложи прът в колелата на настоящите намерения за по-високо облагане на второ и следващо жилище на гражданите.

"Вдигаме данъка за второ жилище, да се купуват за живот, а не за спекула. Идеята е третият и четвъртият имот да имат малко по-висока ставка, за да се насърчи покупката с цел живеене, а не спекулация, каквито тенденции има в момента", заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" по време на представянето на годишния доклад на Съвета за икономически анализи в Софийския университет.

По-рано премиерът Румен Радев беше обявил намеренията на правителството второто жилище, както и всяко следващо, да се облага с по-висок данък.

Проданов подчерта, че целта не е да бъдат ударени хората с повече имоти, а да има по-голяма справедливост.