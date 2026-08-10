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"Да стискаме палци никой да не ни припознава като враг": Според Трифонов България не може да спре дирижабъл, камо ли дрон

10 август 2026, 8:23 часа 1121 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Да стискаме палци никой да не ни припознава като враг": Според Трифонов България не може да спре дирижабъл, камо ли дрон

Ние нямаме система, която да спре дирижабъл, камо ли ниско летящ високотехнологичен дрон. Така че, не ни остава нищо друго, освен да стискаме палци и да се надяваме никой да не ни припознава като враг.

Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод на навлезлия и взривил се в събота на българска територия дрон.

"Дронът, който вчера падна в България и се взриви, бил паднал случайно при нас. Така каза министър-председателят. Значи, един високотехнологичен дрон, пълен с експлозив, попада случайно на наша територия и се взривява. А какво щеше да стане, ако беше целенасочен? Сега, за радост, няма никакви щети. Но ако някой целенасочено и съзнателно ни изпрати дрон, ние можем ли да се опазим? Имаме ли високотехнологична система за прихващане на модерни бойни дронове, която да ни пази в този толкова несигурен свят в момента? Според мен ние нямаме система, която да спре дирижабъл, камо ли ниско летящ високотехнологичен дрон. Вие съмнявате ли се в това? Трябва да ни пази някой от нашите партньори в НАТО - Гърция, Италия, някой друг, но не и ние самите", пише Трифонов.

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Кой ни пази

По думите На Трифонов той има висока обща култура, постоянно се интересува какво става в България и по света и въпреки това не може да каже какво става с българските военни самолети. "Тези, които купихме от Америка, летят ли? МиГ-ове ли ни охраняват в момента? Ще купуваме ли нови МиГ-ове от Полша? Ще сменяме ли американските с „Грипен“? Българската изпълнителна власт се е погрижила ние да нямаме информация. Обективна информация", коментира той.

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"Между другото този украински дрон се взривява до компресарна станция Кардам, която е от Трансбалканския газопровод. Случайно? Да припомня ли, че така случайно бе взривен газопровода Северен поток и Германия разследва Украйна за този взрив. И при нас ли случайно е станало? Това не е много приятелско поведение от украинска страна", пише още Трифонов.

"Сега ние можем само да гадаем. А за въздушното ни пространство можем само да се досещаме кой го пази, охранявани ли сме добре, сигурно ли живеем? И като гледам колко нелепо изглеждаха вчера министър-председателят, министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, се съмнявам в положителните отговори на въпросите, които зададох. Така че, не ни остава нищо друго, освен да стискаме палци и да се надяваме никой да не ни припознава като враг. А за тези самолети, които кацнаха в Безмер, се правим, че все едно не съществуват. Така хем ние ще сме спокойни, хем министър-председателят няма да е гузен, че е взел грешно решение", завършва позицията си Трифонов.

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Кардам Слави Трифонов дрон украински дрон
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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