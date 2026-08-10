Дронът, който се взриви при Кардам: Военният министър с нови подробности

Има необходимост от усъвършенстване на държавата в антидрон системите за откриване и унищожаване на такъв тип дрон-примамка "Майя". Има нужда от нови системи, които да бъдат закупени по най-бързия начин, само че са пропуснати много години. Работим по механизмa SAFE закупуване на антидрон системи. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Йотова за дрона край Кардам: Инцидентът се използва за примитивна политическа употреба

Той увери, че правителството полага много големи усилия, като в най-скоро време се очакват и представители от САЩ.

Какво се знае и какво не за дрона?

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Стоянов посочи, че това, което се знае е, че дронът е тип примамка е с възможност да носи до 5 кг взрив. Производството е на украинската държавата и това, което може да се заключи от предварителните резултати на направените експертизи на дрона е, че е произведен в Украйна. Цената на един такъв дрон е от 4000 до 5000 евро, изтъкна военният министър. Той добави, че това, което се знае за посоката на дрона е, че идва от румънска територия, но не се знае дали посоката му е към българската територия заради повреден GPS.

Той уточни, че единствената метална част на дрона е двигателят. До 600 км е летателния обсег на апарата. "Запазен е и серийният номер на дрона, като тази информация е предоставена на Украйна. Работим с колегите от Румъния и Украйна и очакваме отговор от украинската държава дали този дрон е излетял от тяхната територия", коментира Димитър Стоянов - ОЩЕ: Чакаме Украйна да ни каже откъде долетя дронът в Кардам, но едва ли: Думи на министъра на отбраната

Той отбеляза още, че държавата ни не е успяла да засече чипа на дрона, както и че самата площ на дрона не е голяма, повечето от конструкцията му е направена от дърво. "Това не е нещо ново и неочаквано, но въпросът е, който резонно стои, е как да бъде предотвратен такъв пробив във въздушното пространство. Войната в Украйна няма да се реши на бойното поле, а по дипломатически път", сигурен е Стоянов.

Според него трябва да се закупят антидрон системи, но е пропуснато едно значително голямо време. Не са правени опити дори в Министерство на отбраната да бъдат закупени такива антидрон системи, добави военният министър.

Димитър Стоянов добави, че и сега употребата на МиГ-29 е безопасна. "Техниката е изправна и всички твърдения, че техниката е непригодна, е странно да се твърди. Ами да бяха осигурили друга техника, за да не използваме съветската техника", ядоса се Димитър Стоянов.

Той увери още, че Министерство на отбраната поддържа на високо ниво и F-16. До 2028-2029 г. не очаква да се лети само с F-16, а ще се лети и с МиГ-29. Ако се забави и втората партина на F-16, най-вероятно отиваме до неговото използване през 2030 година.

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