Кабинетът "Радев":

"Най-антисоциалното правителство посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки": Нинова с атака за инвитро фонда

10 август 2026, 9:44 часа 1046 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Най-антисоциалното правителство посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки": Нинова с атака за инвитро фонда

Най-антисоциалното правителство тихомълком посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми.

Това написа бившият лидер на БСП Корнелия Нинова по повод здравната реформа на правителството, свързана със закриването в сегашния му вид на Центъра за асистирана репродукция.

"Представяте ли си, че така чаканата административна реформа започва с инвитро фонда, където работят цели 7 души? Прехвърлят го към НЗОК, където парите потъват в общия кюп. Така беше през 2013 г. и се видя, че това е абсолютно порочен модел. Чакаше се по една година с неизвестно финансиране. После фондът беше изваден оттам. Сега прогресистите го връщат. При цялата раздута администрация, дублиращи се структури и партийни калинки, управляващите посягат първо на инвитро процедурите", написа възмутена Нинова.

Още: Демографски удар, проблеми с ТЕЛК и лекарствата: Пациентски организации възроптаха срещу здравната реформа

Тя припомня, че "първата работа" на "Прогресивна България" в парламента е била да закрият комисията по демографска политика.

"Изчезваме като народ и това е умишлено"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"При тази крещяща демографска катастрофа, тези решения са абсолютно неадекватни и вредни. Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш. И понеже се натрупаха много факти, започвам да си мисля, че е умишлено", заяви тя.

"Закриха комисията, замразиха майчинството, замразиха детските, замразиха парите на деца с увреждания, замразиха данъчните облекчения за работещи родители, замразиха парите на учениците за първия учебен ден. Тотална антисоциална политика! Сега посягат на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Против тази реформа се обявиха специалистите по репродуктивна медицина, Фондация "Искам бебе", Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве." Никой от властта не ги чува. И тези млади хора, жадуващи да имат детенце, и те ли са с отпаднала необходимост за вас? Самозабравили сте се и сте арогантни. А в този случай и вредни за бъдещето на България", категорична е Нинова.

Още: "Държавата посяга на последния стълб в борбата с демографската криза": Властта планира доказано провалена реформа в Центъра за асистирана репродукция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Здравеопазване Здравна реформа Инвитро Корнелия Нинова ин витро Център за асистирана репродукция
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес