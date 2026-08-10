"Най-антисоциалното правителство посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки": Нинова с атака за инвитро фонда

Най-антисоциалното правителство тихомълком посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми.

Това написа бившият лидер на БСП Корнелия Нинова по повод здравната реформа на правителството, свързана със закриването в сегашния му вид на Центъра за асистирана репродукция.

"Представяте ли си, че така чаканата административна реформа започва с инвитро фонда, където работят цели 7 души? Прехвърлят го към НЗОК, където парите потъват в общия кюп. Така беше през 2013 г. и се видя, че това е абсолютно порочен модел. Чакаше се по една година с неизвестно финансиране. После фондът беше изваден оттам. Сега прогресистите го връщат. При цялата раздута администрация, дублиращи се структури и партийни калинки, управляващите посягат първо на инвитро процедурите", написа възмутена Нинова.

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Тя припомня, че "първата работа" на "Прогресивна България" в парламента е била да закрият комисията по демографска политика.

"Изчезваме като народ и това е умишлено"

"При тази крещяща демографска катастрофа, тези решения са абсолютно неадекватни и вредни. Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш. И понеже се натрупаха много факти, започвам да си мисля, че е умишлено", заяви тя.

"Закриха комисията, замразиха майчинството, замразиха детските, замразиха парите на деца с увреждания, замразиха данъчните облекчения за работещи родители, замразиха парите на учениците за първия учебен ден. Тотална антисоциална политика! Сега посягат на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Против тази реформа се обявиха специалистите по репродуктивна медицина, Фондация "Искам бебе", Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве." Никой от властта не ги чува. И тези млади хора, жадуващи да имат детенце, и те ли са с отпаднала необходимост за вас? Самозабравили сте се и сте арогантни. А в този случай и вредни за бъдещето на България", категорична е Нинова.

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