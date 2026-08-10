Срещата с Украйна за взривилия се при Кардам дрон приключи: Какво каза Киев за маршрута на машината

Украинският посланик в България Олеся Илашчук се яви в МВнР и там се срещна с българския външен министър Велислава Петрова. Срещата беше поискана от България заради взривилия се дрон в близост до компресорната станция "Кардам", част от Трансбалканския газопровод - по думите на премиера Румен Радев на около 1000 метра - ОЩЕ: Дрон нахлу в българското въздушно пространство, не е бил засечен

Дотук само МВнР публикува прессъобщение за срещата и какво е станало, все още няма информация нито в официалната страница във Facebook на украинското посолство в България, нито на официалния му сайт.

Какво е обсъдено?

"По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Българската страна поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая". "От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая", гласи най-важната част от официалното съобщение на българското МВнР за срещата, с което се потвърждава очакването на българския военен министър Димитър Стоянов (засега) Украйна да не каже категорично откъде точно е дошъл взривилият се дрон - Още: Чакаме Украйна да ни каже откъде долетя дронът в Кардам, но едва ли: Думи на министъра на отбраната

Министър Петрова е казала и, че "за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави".

От МВнР припомнят, че първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван от украинските въоръжени сили.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с румънската страна. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда, 12 август.

"България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона", гласи заключението на официалното прессъобщение за срещата.

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