Войната в Украйна:

Колко US самолети са на "Безмер" и участват ли във войната: Военният министър с коментар

10 август 2026, 8:40 часа 1185 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Колко US самолети са на "Безмер" и участват ли във войната: Военният министър с коментар

Правилно е решението на правителството на Румен Радев за преместването на американските военни самолети тип цистерни на авиобаза "Безмер". В момента на летище "Безмер" има много под заявеното количество самолети и към момента са два броя, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Кметът на Безмер иска КПП-та около населеното място

По думите му въпросните US самолети, които се намират на Безмер, не участват в логистични операции и зареждането на самолети, участващи във войната в Иран. 

Повече сигурност на Безмер

Още: Първият американски самолет-цистерна в "Безмер"

Припомняме, че след кацането на първите два самолета в авиобаза „Безмер“ кметът поиска КПП-та около населеното място. След разговор със службите стана ясно, че местните жители трябва да са по-бдителни. Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали. 

Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.

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„От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, каза Росен Русев, кмет на село Безмер.

За повече сигурност той иска от властта КПП-та към селото. „Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават“, каза Росен Русев. Към момента в селото не се обсъжда нов протест, след като зад първия застана "Възраждане".

Още: Веднага да размислите за американските самолети, иначе ще има последствия: Заплашително послание от Иран

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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