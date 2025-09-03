Войната в Украйна:

Президентството поиска разследване на инцидента с Фон дер Лайен: Това е "удар върху образа на България" (ВИДЕО)

03 септември 2025, 13:08 часа 142 прочитания 0 коментара

В първата си официална реакция по случая президентската институция в България призова за разследване на инцидента със заглушения GPS в самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Ситуацията от 31 август попадна под светлините на прожекторите заради потенциална руска намеса, каквато е била наблюдавана и в други случаи, откакто Русия започна войната си срещу Украйна през февруари 2022 г. Според премиера Росен Желязков обаче разследване няма да има, защото това са често срещани смущения, а не хибридна заплаха.

Илияна Йотова: "Удар върху образа на България"

"За съжаление, нейното посещение беше обезсмислено до голяма степен от случая с инцидента с GPS системата на самолета, с който пътуваше", коментира случая вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите на 3 септември.

"Първо, новина от посещението на г-жа Фон дер Лайен не получихме. Източният ѝ воаяж тепърва ще бъде оценяван. Що се отнася до ангажиментите, които ЕК е поела към България, аз такава новина не прочетох и не чух. Може би защото ситуацията с нейния самолет потопи всичко останало. Влязохме във всички европейски и световни медии. Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение", допълни тя.

Говорители на Европейската комисия вече обявиха, че българските власти са уведомили изпълнителния орган на ЕС, че подозират руска намеса в случая. В официалната позиция на Министерски съвет, разпратена до медиите в деня след инцидента, не се споменаваше кой може да е отговорен.

Президентството с критики към премиера и правителството

"Ако наистина то (правителството) е подало информация към Европейската комисия, че има конкретна руска намеса срещу председателя на Европейската комисия - за да бъде изчистен образът на страната, трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани. Защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна, член на ЕС", заяви Йотова.

"Ако се позовем на вчерашното изказване на министър-председателя, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори, нашите европейски партньори, както и генералния секретар на НАТО г-н Рюте, че става въпрос не за конкретна агресия срещу председателя на Европейската комисия, а за нещо – както той каза – което се случва, едва ли не, всеки ден. В противен случай съмненията към нашата страна се засилват", добави вицепрецидентът.

