Оставката на Румен Радев:

Президентът Румен Радев депозира оставката си

20 януари 2026, 06:35 часа 251 прочитания 0 коментара
Президентът Румен Радев депозира оставката си

Президентът Румен Радев ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Това обяви самият той в извънредно обръщение към нацията вчера (19 януари). "Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. За тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", каза Радев.

ОЩЕ: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)

Какво следва?

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.

Според Конституцията след подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията му. 

След това вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата - до 21 януари 2027 г.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
оставка Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 оставка Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес