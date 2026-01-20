Президентът Румен Радев депозира оставката си

Президентът Румен Радев ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Това обяви самият той в извънредно обръщение към нацията вчера (19 януари). "Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. За тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", каза Радев.

Какво следва?

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.

Според Конституцията след подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията му.

След това вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата - до 21 януари 2027 г.