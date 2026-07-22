Кабинетът "Радев":

"Длъжни сме да предоставим бази на САЩ": Депутат обясни какви са ангажиментите ни

22 юли 2026, 9:16 часа 257 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Длъжни сме да предоставим бази на САЩ": Депутат обясни какви са ангажиментите ни

Имаме споразумение с американската страна от 2006 г. и съгласно това споразумение ние предлагаме за съвестно ползване авиобаза "Безмер", авиобаза "Граф Игнатиево", полигон "Ново село" и складова база край Айтос". САЩ могат да ползват тези бази за техни цели. Съгласно последната нота, тези самолети подпомагат операцията на САЩ срещу Близкия изток. Това обясни председателят на комисията по отбрана Иван Лалов пред БНТ относно искането на САЩ да разположат 8 самолета-цистерни на авиобаза "Безмер".

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По думите му споразумението е така разписано, че по заявка на САЩ ние сме длъжни да предоставим при определени условия тези бази. „Договаря се къде ще бъдат разположени и логистичната им поддръжка. Ние осигуряваме само използването на летище Безмер", добави председателят на комисията по отбрана.

"В нотата се подчертава, че е свързано с операцията с Близкия изток. В този случай решението се взема от Народното събрание. То не е задължително да бъде прието, но съгласно споразумението ни имаме ангажимент с американската страна“, добави той.

"Ангажиментът за доставката на гориво за самолетите, е на американската страна", каза Лалов.

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Безмер война Иран американски самолети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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