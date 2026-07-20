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САЩ са поискали да разположат техни самолети от войната срещу Иран на летище "Безмер", Радев е "ЗА"

20 юли 2026, 11:02 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
САЩ са поискали да разположат техни самолети от войната срещу Иран на летище "Безмер", Радев е "ЗА"

САЩ са поискали от България разрешение да разположат свои самолети, част от войната в Близкия изток, на летище "Безмер". Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е съгласно и ще предложи на Народното събрание да даде зелена светлина.

"На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната", обяви премиерът Румен Радев на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

Засега няма решение, но властта е "ЗА"

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Той подчерта, че до момента, въпреки спешното искане, България не е дала разрешение, защото за подобен ход има определена процедура, но властта е съгласна.

"Защото съгласно българското законодателство такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Днес с решение на Министерския съвет ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище "Безмер", заяви Радев.

"Ето това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, за да отстоява своите национални интереси. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори, но винаги при всяко едно решение, трябва да вплитаме нашият национален интерес", обясни премиерът.

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Източник: БГНЕС

За "тайните" действия на предишната власт

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Той направи уточнението, че предишната власт тайно е допуснала военните машини на летището в София. Радев разясни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на летище "Васил Левски" в София в пълна тайна от обществото. По думите му "правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите, предаде Дарик.

"Тогавашното правителство каза "да", преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там", коментира Радев.

Според него впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало.

"Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. По тази причина ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни", допълни още Радев.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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