От 52 до 80 години: Женската пънк банда, която разбива стереотипите (ВИДЕО)

Изцяло женска пънк група, чиито участнички са на възраст от 52 до 80 години, доказва, че музиката няма възраст. Групата The HorMones от източната част на Оксфорд се сформира през 2023 г. Сега деветчленната група пусна в стрийминг платформите първите си два сингъла – "Dirty" и "Sandwiches", съобщи "Би Би Си".

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Певицата Лиза Стокс-Кинг сподели пред "Би Би Си", че излизането на синглите им се усеща като "великолепно" и "малко сюрреалистично".

"Едната от песните написах в главата си преди много време, преди десетилетия, докато седях в автобуса... без изобщо да ми минава през ума, че някога ще бъда в група", обясни тя.

Сред влиянията на The HorMones са The Clash, Bikini Kill, The Cramps, Джоан Джет, The Sex Pistols и групата, която е вдъхновила името им – The Ramones.

Групата вече изнася концерти на живо, включително участия на фестивала Glofest в Оксфорд и на Electric Heart в Манчестър, на същите сцени като Supergrass и Happy Mondays.

Стокс-Кинг уточни, че създаването на групата е отнело "много време".

"Трябва да призная, че когато бях тийнейджърка през 80-те години, момчетата сформираха групи, а момичетата чакаха да бъдат поканени", каза певицата.

"Звучи ужасно, но наистина не ми беше хрумнало, че мога аз да създам група. Не очаквах, че на 50 години ще се качвам на сцената с мрежести чорапогащи и кубинки", добави тя.

По-късно през годината ще последват още сингли и документален филм, а предстоящите концерти включват Bunkfest, Klub Kakofanney и O2 Academy Oxford.

"Трябва да си определен тип жена на 50, 60 или 70 години, за да свириш в пънк група, затова всички тук са смели, любознателни, интелигентни и забавни", каза Стокс-Кинг.

"Ние сме девет жени с много силна воля, понякога се дразним една с друга, но в крайна сметка винаги си пазим гърба", обобщава певицата.

Източник: БТА