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Визите за САЩ и дерогацията за "Лукойл": Депутат на Радев разкри какво се очаква

22 юли 2026, 8:53 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Визите за САЩ и дерогацията за "Лукойл": Депутат на Радев разкри какво се очаква

Продължават разговорите за отпадане на визите за българи за САЩ. В очакване сме за ново отсрочване за дерогацията на "Лукойл". Това каза Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България" и член на комисиите по външна политика и по отбрана.

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По повод решението за разполагане на 8 американски самолета в авиобаза „Безмер“ и предупреждението от Иран към България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции", той обясни, че служба "Военно разузнаване" ясно е казала, че няма рискове пред националната сигурност. "Не съществуват заплахи. Сигурността ни е гарантирана и от страна на САЩ. Ние сме получили тези необходими гаранции. Имаме уверение и от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство", поясни депутатът.

Той добави, че рискове съществуват, но „те не произтичат от конкретната ситуация в момента, от всички тези военни операции по целия свят“. „Терористичните операции няма да бъдат за това дали са допуснати тези самолети на „Безмер“ или не, говорим за един глобален свят, в който такива рискове съществуват. Но конкретно за летище „Безмер“ сме взели всички гаранции, за да не допуснем този конфликт да се разпростре и върху България“, заяви Петров.

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„От територията на България е изключено да бъдат провеждани враждебни действия спрямо Иран и от тази гледна точка няма от какво да се притесняваме“, смята той. И добави, че самолетите ще бъдат зареждани във въздуха извън въздушното пространство на България.

По думите му нотата на Иран била в реда на дипломацията, но страната ни е дала всички уверения, че няма да предприема агресивни действия спрямо Иран. „Това е изцяло във връзка с ангажиментите ни. България зачита международните договори“, допълни депутатът.

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САЩ Лукойл Безмер Димитър Петров дерогация война Иран американски самолети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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