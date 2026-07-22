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"40% от хазартния сектор е нелегален": Властта отказа да забрани рекламата, според опозицията ПБ удря работещите, но не и хазарта

22 юли 2026, 8:49 часа 401 прочитания 0 коментара
Снимка: 10741031/Pixabay
"40% от хазартния сектор е нелегален": Властта отказа да забрани рекламата, според опозицията ПБ удря работещите, но не и хазарта

Властта отказа да предприеме двойно увеличаване на таксите върху хазартните оператори и да ограничи рекламата на хазарт, каквито предложения внесоха от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова призна по време на заседание на бюджетната комисия, че около 40% от сектора на хазарта е нелегален.

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Депутатите одобриха на второ четене допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора, но отхвърлиха предложения на опозицията за почти двойно увеличаване на таксите и за забрана на рекламата за хазарт.

"Да, предложението, което е за увеличаване на таксите звучи много добре, но всяко увеличаване преди да се вземат мерки за ограничаване на "сивия сектор", означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар", заяви зам-министърът.

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Петкова уточни, че във финансовото министерство се подготвя цялостна промяна в закона, предаде БНР.

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Остра реакция дойде от Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната", който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта.

"Как можехте през преходни и заключителни разпоредби да промените Кодекса на труда, а не може през преходни и заключителни да сменим Закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарт. Хайде стига с това лицемерие", ядоса се той.

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Хазарт закон за хазарта реклама хазарт Бюджет 2026 Прогресивна България
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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