Откриваме нов сезонен граничен пункт, правим съвместни патрули с Гърция

България ще има нов граничен пункт и център за полицейско и митническо сътрудничество.

Министерският съвет ще одобри проект на Споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни.

Според проекта се предвижда създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция.

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Документът ще бъде подписан от българския вътрешен министър Иван Демерджиев и министъра за защита на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис. По време на срещата изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и началникът на гръцката полиция генерал-лейтенант Димитриос Малиос ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, които регламентират трансграничното полицейско сътрудничество между двете държави.

Източник: БГНЕС

Нов сезонен граничен пункт

Също така на редовното си заседание кабинетът ще утвърди и състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2" на наша територия и "Градина 2" на територията на Република Сърбия.

Новият пункт ще функционира сезонно и с работно време, а целта му е да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва от съвместни екипи и проверките са на едно гише.

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