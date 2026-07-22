Ела Лангли се нареди до Марая Кери и Уитни Хюстън с ново постижение (ВИДЕО)

Американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли, отбелязвайки 14-а непоследователна седмица на върха, съобщи сайтът на изданието. С постижението си Лангли се изравни с Марая Кери и Уитни Хюстън, чиито сингли "We Belong Together" и "I Will Always Love You" също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. На първо място по този показател е Марая Кери с общо 22 седмици на върха с коледния хит "All I Want for Christmas Is You".

Връщайки се отново начело в чарта Хот 100 преди три седмици и оглавявайки го за 11-а седмица, "Choosin' Texas" на Ела Лангли стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържала се толкова дълго време на върха. С постижението си Лангли тогава изпревари Деби Буун, която през 1977 г. доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици с хита си "You Light Up My Life".

Актуалната класация на "Билборд"

Ела Лангли класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Хот 100 - парчето "Be He", което запазва третата си позиция, и "I Can't Love You Anymore" в сътрудничество с Морган Уолън, заемащо седмото място.

Втората позиция в класацията на "Билборд" за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Тейлър Суифт с "I Knew It, I Knew You". Суифт отбелязва четвърта последователна седмица на второто място.

На четвърта позиция е Ариана Гранде с "Hate That I Made You Love Me".

Челната петица се допълва от сингъла "Dracula" на групата Tame Impala, записан в сътрудничество с южнокорейската певица Джени от Blackpink.

Шестото място заема Стела Лефти, която за първи път попада в Топ 10 на класацията Хот 10 на "Билборд" за сингли с парчето "Boston".

В челната десетка намират място още Оливия Дийн с две песни - "So Easy (To Fall in Love)" и "Man I Need", класирани съответно на осмо и девето място, и Бруно Марс, който заема десетата позиция с "I Just Might".

Източник: БТА